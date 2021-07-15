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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نهتم بالأنشطة لتنمية ابتكارات الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تطلق جامعة حلوان العديد من الأنشطة الطلابية طوال العام بكافة الكليات بهدف إظهار إبداعاتهم و تطويرها  و تختلف هذه الأنشطة فمنها  المجتمعية و المسابقات العلمية و الفنية و الرياضية و غيرها ،  يتم ذالك تحت اشراف ادارة رعاية الشباب بالجامعة . 

 

وصرح الدكتور ماجد نجم على اهتمام جامعة حلوان بالمشاركات  الطلابية في المسابقات المختلفة التي تساهم في تنمية المهارات الابتكارية والابداعية والتنافسية لدى الطلاب وتؤهلهم لسوق العمل . 

 

و اشار نجم الى إن كليات جامعة حلوان المختلفة تتميز  بتنوع تخصصاتها وتفردها و تحتوي على العديد من المجالات التي يحتاجها السوق المصري بشدة لذا تسعى أن يكون خريجوها على درجة عالية من الكفاءة والمهنية والتميز بإتاحة فرص المشاركات المتغيرة  وذلك لاكسابهم الخبرات وصقل معارفهم ودفعهم للإبداع ما من شأنه أن يعزز اتاحة فرص العمل لهم بعد تخرجهم . 
 

ومن هذه الانشطة الصيفية للجامعة  تنظم كلية التربية الفنية جامعة حلوان دورة للتصميم الجرافيكي ( أساسيات معالجة الصور/ إعدادات الفيديو/ التحريك) ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود حامد عميد الكلية.

و تضضمن الدورة عدد من المحاور وهي فهم عناصر التصميم وأساسيات اللغة البصرية، أساسيات معالجة الصور/ التصميم التيبوجرافي، شريط الزمن ومفاتيح الحركة، التتابع وتحريك عناصر التصميم وإضافة الصوت، إعدادات الفيديو والمونتاج، عمل مشاريع نهائية متكاملة، ويعتمد التدريب في هذا المستوى على برنامج Adobe photoshop.

 

و تبدأ فعاليات الدورة السبت الموافق ٢٤ يوليو وتستمر حتى الثلاثاء ٢٤ أغسطس، ويتم الحضور يومي السبت والثلاثاء لمدة شهر من الساعة ١٢ ظهرًا وحتى الساعة ٢.

 

 

الانشطة الطلابية جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم كلية التربية الفنية المسابقات الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة

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