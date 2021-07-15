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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يناقش الآليات المتاحة لتعظيم استفادة المواطن السويفي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

محافظ بني سويف: البنك الزراعي يساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف يناقش الآليات المتاحة

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مسئولى البنك الزراعي المصري، بحضور محمد رشاد عبد العليم مدير عام الدعم والعمليات بالبنك، وأحمد محمد وجيه مسئول تطوير الفروع.

أكد المحافظ، أهمية دور البنك وبرامجه التنموية التي تساهم في رفع جهود الدولة في مجال دعم القطاع المصرفي للإقتصاد القومي لاسيما في مجالات وخطط الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الزراعة والقطاع الحيواني والداجني والتي تمثل ركيزة أساسية ومصدر دخل يعتمد عليه المواطنين خاصة في الريف المصري

واستعرض مسئولو البنك النجاحات التي تحققت في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهم فيها البنك مساهمة واضحة كإحدى المؤسسات الحكومية والقطاعات المصرفية التي تعتمد على الدولة كركيزة رئيسية في خططها التنموية، لاسيما في تحقيق التنمية الزراعية في ظل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية من أجل تنمية  نتائجها سريعة وعوائدها شاملة كل القطاعات والجوانب الحياتية.

 وأشاد مسئولو البنك بالخطة التنموية والإستراتيجية التي تعمل من خلالها محافظة بني سويف والرؤية التنموية  لمحافظ الإقليم "د. محمد هاني غنيم "والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية من بينها تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، مؤكدين دعم البنك لهذا التوجه الهام والذي تتضمنه رؤية مصر 2030

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 وتطرق الاجتماع لمناقشة الجهود الممكنة لإدراج مقر للبنك في المجمعات الخدمية الجارى إنشاؤها، ضمن مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ،خاصة وأن بني سويف حظيت ب 66قرية جارى العمل فيها وبنسب إنجاز متسارعة.

أكد محافظ بني سويف، دعم ذلك المطلب، لاسيما أن البنك يقدم خدمات حيوية للمواطن مثل الخدمات المصرفية والإئتمانية، وقروض "باب رزق" لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتي تدعم جهود المحافظة في مجال التمكين الاقتصادي للمواطنين البسطاء في الريف السويفي بالإضافة إلى "كارت الفلاح" الذي يصدره البنك ومن خلاله يحصل المزارع علي كافة خدماته، و"كارت ميزة" نظرا لأن البنك ينتشر في القرى والعزب.

بني سويف حياة كريمة المشروعات الصغيرة محافظ بني سويف المبادرة الرئاسية القيادة السياسية محافظة بني سويف

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