صابون العرب.. حكاية العجرم أشهر نبات يستخدم في الغسيل بسيناء

نبات العجرم من النباتات الطبية والعطرية التي تنمو في مناطق شبه جزيرة سيناء ، والذي كان له شهرة كبيرة قديما ، لانه كان مصدر للتجارة حيث ان هذا النبات كان يجمع ويحرق ويتم استخراج المواد القلويه من الرماد لصناعة الصابون منذ القدم .

نبات "العجرم" نبات صحراوي به مادة صابونية بنسبة عالية يستخدمه أهل سيناء في الغسيل ، فهو يعتبر أفضل مصدر لصناعة الصابون "القلْي "من بين نبات الحمض وينمو العجرم في بلاد الشام وسوريا والأردن ولبنان وشبه جزيرة سيناء.



و قال العالم أبو منصور الأَزهري: "شجر الأُشْنان يقال له الحَرْض وهو مِنَ الْحَمْضِ وَمِنْهُ يُسَوَّى القِلْيُ الذي تغسل به الثياب، ويحرق الحمض رطبا ثم يرش الماء على رماده فينعقد ويصير قلياً "



والاسم العلمي القديم كان Salsola Kali والتي جائت من الاسم العربي " القلي "لان هذا النبات يحتوي على مواد قلويه كثيره

شبه الجافة :

وقال المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بمحافظة شمال سيناء، ان هذا النبات يعيش في المناطق الشبه جافه وليس له احتياجات مائيه كبيره ، ويقوم بنشر بذوره عن طريق الهواء لان البذور مجنحة وله طريق اخرى تسمى Tumble ..حيث ان المجموع الخضري يأخذ شكل كره عند النضوج وينفصل عن المجموع الجذري ويبداء بالتدحرج مع هبوب الريح ليشكل بذاره طبيعية تنشر البذور لمسافات بعيدة .

و"العجرم "شجيرة معمرة من أنواع الحمض ، شبيه جداً بشجيرة الرّمْث إلا أنها أغلظ وباهتة الخضرة ، يصل ارتفاعها إلى حوالي 50 سم ، جذوعها صلبة ، ورعوية ، لذلك تعرضت كثيراً للاحتطاب والرعي ، فأصبحت قليلة المشاهدة ، الاسم العلمي (Anabasis lachnantha) .

وقال الدكتور محمد عبد الله دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية ، أن النبات يحتوي علي عدة مستحضرات تستخدم في صناعة الصابون لغسل الملابس و كذلك صابون الاستحمام لمن يعانون من الأمراض الجلدية خاصة البرص و كذلك صابون علي الأواني وادوات المطبخ المنزلي و.



كما يتم استخراج مبيدات سحرية من سيقان النبات التي تستخدم في مقاومة بعض الأمراض التي تتعرض لها النباتات خاصة الحشرات الضارة ،ويستخرج منه مستحضرات تستخدم في نعومة الشعر .





