عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صابون العرب.. حكاية العجرم أشهر نبات يستخدم في الغسيل بسيناء

العجرم نبات صحراوي
العجرم نبات صحراوي كان يستخدم قديما كصابون

نبات العجرم من النباتات الطبية والعطرية التي تنمو في مناطق شبه جزيرة سيناء ، والذي كان له شهرة كبيرة  قديما ، لانه كان مصدر للتجارة حيث ان هذا النبات كان يجمع ويحرق ويتم استخراج المواد القلويه من الرماد لصناعة الصابون منذ القدم .

نبات "العجرم" نبات صحراوي به مادة صابونية بنسبة عالية يستخدمه أهل سيناء في الغسيل  ، فهو يعتبر أفضل مصدر لصناعة الصابون "القلْي "من بين نبات الحمض وينمو العجرم  في بلاد الشام وسوريا والأردن ولبنان وشبه جزيرة سيناء. 
 

و قال العالم أبو منصور الأَزهري: "شجر الأُشْنان يقال له الحَرْض وهو مِنَ الْحَمْضِ وَمِنْهُ يُسَوَّى القِلْيُ الذي تغسل به الثياب، ويحرق الحمض رطبا ثم يرش الماء على رماده فينعقد ويصير قلياً "


والاسم العلمي القديم كان Salsola Kali والتي جائت من الاسم العربي " القلي "لان هذا النبات يحتوي على مواد قلويه كثيره 

شبه الجافة :

وقال المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بمحافظة شمال سيناء،  ان هذا النبات يعيش في المناطق الشبه جافه وليس له احتياجات مائيه كبيره ، ويقوم بنشر بذوره عن طريق الهواء لان البذور مجنحة وله طريق اخرى تسمى Tumble ..حيث ان المجموع الخضري يأخذ شكل كره عند النضوج وينفصل عن المجموع الجذري ويبداء بالتدحرج مع هبوب الريح ليشكل بذاره طبيعية تنشر البذور لمسافات بعيدة .

و"العجرم "شجيرة معمرة من أنواع الحمض ، شبيه جداً بشجيرة الرّمْث إلا أنها أغلظ وباهتة الخضرة ، يصل ارتفاعها إلى حوالي 50 سم ، جذوعها صلبة ، ورعوية ، لذلك تعرضت كثيراً للاحتطاب والرعي ، فأصبحت قليلة المشاهدة ، الاسم العلمي (Anabasis lachnantha) .

وقال الدكتور محمد عبد الله دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية ، أن النبات يحتوي  علي عدة مستحضرات تستخدم في صناعة الصابون لغسل الملابس و كذلك صابون الاستحمام لمن يعانون من الأمراض الجلدية خاصة البرص و كذلك صابون علي الأواني وادوات المطبخ المنزلي و.


كما يتم استخراج مبيدات سحرية من سيقان النبات التي تستخدم في مقاومة بعض  الأمراض التي تتعرض لها النباتات  خاصة الحشرات الضارة ،ويستخرج منه مستحضرات تستخدم في  نعومة الشعر .
 

txt

محافظ شمال سيناء يزف بشرى لأهالي رفح


 

العجرم الغسيل صابون نبات سيناء

ترشيحاتنا

الاتحاد الدولي للسباحة يوقف سباحين من روسيا

الحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه..عقوبة مزاولة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء المختصين بدون ترخيص

حكم موت الأضحية قبل الذبح.. اعرف التصرف الشرعي

.تعرف على أسعار شيفروليه تراكس موديل 2021 فى السعودية

غرامة مالية بسبب التحدث مع العروس .. شروط غريبة فرضتها مصممة حفلات زفاف

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 7 - 2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ