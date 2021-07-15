عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفضت إجباري عليه.. منة فضالي: حلا شيحة تسرعت في قرار الحجاب

منة فضالي
منة فضالي

أبدت الفنانة منة فضالي رأيها في الفنانة حلا شيحة بعد الجدل الذي أثير اليوم حول مشاهدها في كليب غنائي من فيلم مش أنا مع المطرب تامر حسني حيث قالت أنها لا يصح أن ترتدي حجاب ثم تقوم بخلعه وضد المرأة التي ترتدى الحجاب في يوم من الأيام ثم تتركه.

txt

برفقة الشيف بوراك.. منة فضالي تستمتع بالأكل التركي.. فيديو

txt

حكاية 10 مشاهد محذوفة..مونتير "مش أنا "يكشف كواليس خلاف حلا شيحة و تامر حسنى

وأضافت منة فضالي خلال برنامج مع الفارس الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس والمقرر عرض الحلقة بعد عيد الأضحى المقبل عبر فضائية الرشيد :"حلا شيحة حرة ولكن أنا ضد أن الست تلبس الحجاب وتخلعه وتقفل حياتها على الدين وتعيش حياة طبيعية وفجأة مش مقتنعه بيه وحلا شيحة ممكن تكون تسرعت بقرار الحجاب".

وأشارت منة فضالي أنها كانت في فترة من الأوقات مرتبطة مع شخص وطلب منها أن ترتدي الحجاب فردت عليه أنه سيأتي عليها الوقت وتريدته ولكن ليس عليه أن يجبرها على ذلك.

منة فضالي ونزار الفارس

تصريحات حلا شيحة

وكانت «شيحة» قالت مُنتقدة نشر «حسني» الكليب الغنائي، قائلة: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه هيحترم رغبتي».

وأضافت حلا شيحة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی».

وتابعت حلا شيحة: «أنا مش هتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسيينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن».

وأكملت حلا شيحة: «احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني يمكن يفكرك إن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .(إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».

 

فيلم مش أنا

يذكر أن فيلم «مش أنا» عُرض بالسينمات خلال الأسابيع الماضية، تدور أحداثه حول شاب يُصاب حسن بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته، وهو تأليق «حسني» وإخراج سارة وفيق.

حلا حلا شيحة شيحة الفنانة منت فضالي منة فضالي الفنانة منه فضالى نزار الفارس

ترشيحاتنا

على غرار حياة كريمة.. برلمانية تطالب بإطلاق مبادرة رئاسية لتطوير الصناعة المصرية

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

لأول مرة.. ترامب يرد على اتهامه بالتخطيط لانقلاب بالتعاون مع رئيس أركان الجيش الأمريكي

رفضت إجباري عليه.. منة فضالي: حلا شيحة تسرعت في قرار الحجاب

أعلام مصر تزين مؤتمر حياة كريمة بـ حضور الرئيس السيسي

238 وظيفة حكومية شاغرة لـ خريجي هندسة.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

في اجتماع وزاري| مدبولي يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

مصر ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى تونس

طريقة تخزين اللحوم المجمدة لعيد الأضحى

فيديو

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالي الطالبية أثناء حريق فيصل

استغفر ربنا إحنا في أيام مباركة.. حلا شيحة تهاجم تامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ