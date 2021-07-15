منافذ جمعيتي ومراكز الخدمة التكنولوجية.. التموين تشارك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شاركت وزارة التموين والتجارة الداخلية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المحافظات المستهدفة من خلال عدد من المشروعات الخدمية التي تستهدف القرى والمحافظات المستهدفة ومنها مشروع منافذ جمعيتي لطرح السلع التموينية والحرة بأسعار تنافسية ومشروع مراكز الخدمة التموينية التكنولوجية والمتطورة.

ويستعرض صدى البلد، مشاركة وزارة التموين في المبادرة الرئاسية حياة كريمة في السطور التالية:

مشروع جمعيتي في 51 مركزا بـ 20 محافظة

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بربط مشروع جمعيتي فـ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشكل مباشر من خلال المرحلة الرابعة للمشروع، وبلغ عدد طلبات المرحلة الرابعة للمشروع 5600 طلب تضمنت 51 مركزا في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ويستهدف مشروع جمعيتي الشباب وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم من خلال إقامة منافذ تموينية على غرار فروع المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية.

مراكز الخدمة التكنولوجية

وأوضح وزير التموين في بيان سابق أنه يجري إنشاء مراكز مجمعة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بالريف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لافتا إلى أن المراكز المجمعة ستكون في مكان واحد، يتوجه إليه المواطن لتلقي الخدمة والرد عليه بنظام الميكنة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة حريصة على تحويل الخدمات إلى المنظومة الرقمية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لافتا إلى أن الوزارة تستهدف 600 مكتب تموينى بالمحافظات خلال 3 سنوات وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة وفقا للتكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.