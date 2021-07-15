توابع زلزال حلا شيحة مستمرة.. والدها يساند تامر حسني.. مونتير العمل يكشف عدد المشاهد المحذوفة.. وزملاؤها يهاجمونها

على ما يبدو أن الزلزال الذي أحدثته حلا شيحة فجر اليوم مازلت توابعه قائمة، وذلك بعد أن هاجمت الفنان تامر حسنى بسبب طرحه كليب بحبك والذى احتوى على مشاهد رومانسية بينهما، وهو ما جعل تامر حسنى يرد عليها بقوة ويكشف عن حذفه العديد من المشاهد بناءً على طلبها، وفى السطور التالية نرصد توابع الزلزال التى قامت به المعتزلة حلا شيحة.

والدها يتحدث:

فى البداية قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، إنه لا يعلم أي شيء حول قرار اعتزال ابنته الفنانة حلا شيحة للفن من عدمه، مشيرا إلى أنه لم يلتق بها حتى الآن وتفاجأ بالكلام التي كتبته عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، مؤكدا رفضه التام لما كتبته عبر السوشيال ميديا.

وأضاف أحمد شيحة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن حلا شيحة لم يسبق لها الحديث عن اعتزال الفن في الفترة السابقة، مشددا على رفضه لتصريحاتها حول فيلم مش أنا ، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم، مؤكدا أنه اتصل بالفنان تامر حسني وبارك له على نجاح الفيلم.

وحول رد تامر حسني الأخير قال أحمد شيحة إن «تامر» صادق فيما يقول وأن ابنته حلا كانت خارج مصر لذا لم يتمكن من التواصل معها لتحضر مونتاج الفيلم قبل نزوله، لافتا إلى أن حلا لم تشاهد مونتاج الفيلم لهذا السبب.

وأضاف أحمد شيحة، إنه يوجه التهنئة لصناع فيلم مش أنا جميعا، وحث الجميع على التمهل والنظر بحكمة في موقف حلا شيحة وعدم شن الهجوم عليها لأنها لم يسبق لها الإساءة لأحد وأنها فنانة كبيرة وليست صغيرة، موضحا أنه ضد ما كتبته أيضا وتامر حسني لم يخطئ في شيء.

واختتم أحمد شيحة، بأنه يأمل أن تنتهي الأزمة سريعا وتعود ابنته حلا لاستئناف نشاطها الفني مرة أخرى.

10 مشاهد

كشف عمرو عاكف مونتير فيلم “ مش أنا “ ، عن شهادته فيما يخص المشاهد المحذوفة للفنانة حلا شيحة من العمل ، الذى أعلنت تبرؤها منه بسبب المشاهد الرومانسية التى جمعته ببطل العمل “ تامر حسنى ” خلال كليب ”بحبك " الذى يتضمنه أحداث العمل ، مما جعل الاخير يرد عليها ويؤكد أنه قام بحذف عدد من المشاهد احتراماً رغبتها .

وأوضح المونتير الشهير عمرو عاكف ، انه تم حذف ما يزيد عن 10 مشاهد من الفيلم للفنانة حلا شيحة، مؤكداً أن تامر حسنى محق فيما قاله من خلال البيان الصحفى الذى أصدره تعليقاً على هجوم الأولى عليه.

وتابع عمرو عاكف فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، حلا شيحة قصرت بشكل كبير فى حق العمل ، والمشاهد التى تم حذفها فى العمل كانت بناءاً على توجيهات من المخرجة سارة وفيق .

كما كشف زملاؤها رأيهم فى الأزمة، وفى السطور التالية نرصد أبرز تعليقات الفنانين على تلك الأزمة.



سلوى محمد على



الفنانة سلوى محمد على، وجهت لـ حلا شيحة رسالة عبر فيسبوك ، حيث قالت لها : يا بت يا خايبة، الرجالة مالهومش أمان، خصوصًا زوجك العزيز، دة راجل عنده تارجت في الستات عايز يحققه، يفضلك إيه بقى؟، الكارير والزملاء، أنتي راهنتي غلط خالص يا حبيبتي، دة مايتراهنش عليه".

أحمد فلوكس



وكتب أحمد فلوكس لـ حلا شيحة منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: “صديقتي الغالية حلا شيحة. تعلمي جيدا مدي حبي واحترامي لكي وتقديري لما مرت به حياتك السابقه كلها من تقلبات ومن حديثنا قبل، اعلم جيدا إنك لم تجدي ابدا استقرار في حياتك نفسيا إلا مع الله وهذا هو أساس حياتنا الطبيعي مهما حدنا عنه ولكن كان هذا الإحساس هو دايما الأساس عندك لأنك لم تجدي في كل دايرتك الاستقرار الحياتي الطبيعي”.



وتابع فى حديثه عن أزمة حلا شيحة : "يمكن اغلب الفنانين اللي بجد حياتهم فيها عدم استقرار في بعض منها وهذا هو أساس ما يفجر طاقه الفن داخلهم .... ولكن.... أولا اعتب عليك إنك تتكلمين بالدين وانت تحاكمين زملائك مع ان الله هو الحاكم الوحيد ، اعتب عليكي وانت تتكلمين بالدين وفعلك يعتبر فيه بعض التشهير والتشويه لزملائك ولعمل ناجح ومازال يعرض.



وأضاف فلوكس لـ حلا شيحة : "اعتب عليكي لأنك تتكلمين في العلن وهذا عكس الدين تماما في ذمه شخص أمام العلن في قمه نجاحه ونسينا إن الدين هو الستره لعباده، أتمني أن تفهمي جيدا أن لكل مهنه الحلال والحرام ونحن لا نملك ان نقول ما هو الحلال و الحرام ولكن ربنا يعلم ويحاسب بالنيه الداخلية لكل انسان وليس بما يقال لكي. وأن من يحاسب ويقيم العباد هو الخالق فقط ليس انت ولا احد نهايي ولا يوجد علي وجهه شخص له الرخصه في تقيم علاقه العبد بربه أو ما هو الحلال و الحرام فهذا هو اختصاص القران والرسول صلي الله عليه وسلم اخر الانبياء المرسلين الذي لن ياتي بعده رسول يقيم ويعلم العباد، ووهذا هو ما تعلمنا من كلام ربنا.

واختتم: “تأكدت بعد هذا الكلام الصادر منك انك مازلت في تخبط و لازالت روحك مشتته فادعو الله لكي بسكينه القلب و الروح واستقرار راحه بالك لاني اعلم جيدا انك لم تريها طول حياتك و تستحقيها من طيبه قلبك و ادعوا ايضا الله ان يغفرلك ذنوبك فيما كتبتيه علي العلن في منشورك و يغفر لنا جميعا ذنوبنا فهو الوحيد العالم بباطن الأمور”.

محمد سراج



هاجم الملحن محمد سراج الفنانة حلا شيحة بعد حالة الجدل الواسع التى أثارتها بسبب عدم ظهورها فى كليب أغنية “بحبك” للمطرب تامر حسنى.

وقال محمد سراج ملحن أغنية بحبك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى : "أستاذة حلا إحساسك إيه دلوقتي ومحدش مصدقك، وطبعا عارفة محدش مصدقك ليه ؟؟ كان أكرملك تتبرأى وتتوبى من الفيلم بينك وبين ربنا بس واضح إن الخناقة بينك وبين جوزك كانت كبيرة وده بيأكد إن البوست مش إعلان توبتك إلى الله على قد ما هو بيصالحك على جوزك بين قوسين جوزك متجوزكيش وفاكرك مدرسة دراسات واتفاجئ بعد كده".

وتابع: "إنتى غريبة ومتناقضة جدا الفيلم بقاله 3 أسابيع بنفس المشاهد اللى حضرتك صورتيها بإرادتك بين قوسين أصلا مشاهد مش أوفر ده مش عشانك عشان دى طبيعة تامر فى أفلامه وكليباته مفيش مشاهد أوفر بين قوسين برضه اللى واخدة أجرك عليها".

وأضاف: "هل اللى صورت المشاهد دى عفريتة سيادتك هل اكتشفتى امبارح بس بعد نزول الكليب، الكليب ما هو إلا مشاهد مجمعة من الفيلم مشفناش الحرقة دى والتوبة دى والكلام فى تفاصيل مشاهد مضايقاكى فى أفلامك اللى فاتت اللى بتتعرض على التليفزيون بتنصحى زمايلك إن الشهرة عامياهم على أساس إن توبتك كل اثنين وخميس اللى بتنشريها على السوشيال ميديا دى إيه مش شهرة حضرتك زيك زى اللى بيتاجرو بالدين يحضرنى مشهد اللى هو بيبقى فى الافلام ده ومكتوب وبعد مرور 3 شهور بتكون البطلة اتطلقت ورجعت تانى وتمثيل تانى وتلبس تانى وتتصور تانى وتقول ظروف".

محمد العدل



هاجم المنتج محمد العدل، الفنانة حلا شيحة، بعد رسالتها للفنان تامر حسني بسبب نزول كليب أغنية بحبك من فيلم “مش أنا”.

وأضاف العدل، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “اللى عملتيه شايفاه حرام هتصرفى فلوس حرام؟؟؟؟ رجعى الفلوس”.

ماندو العدل



وجه المخرج ماندو العدل، رسالة قاسية للفنانة حلا شيحة، بعد رسالتها للفنان تامر حسني بعد نزول كليب أغنية “بحبك” من فيلم “مش أنا”.

كتب ماندو العدل، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “ياريت بس لما تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا”.