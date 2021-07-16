وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

ينقل التلفزيون المصري من رحاب مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة شعائر صلاة الجمعة يتلوا القرآن الشيخ طه النعماني ويلقي الخطبة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتنقل خطبة الجمعة القناة الاولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية.

موضوع خطبة الجمعة

كما حددت وزارة الأوقاف موضوع الخطبة غدا بجميع مساجد الجمهورية بعنوان "الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع" ،

خطبة الجمعة

وأكدت الوزارة في منشور لها معمم على جميع المديريات بضرورة التزام جميع الأئمة بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.