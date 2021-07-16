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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

ينقل التلفزيون المصري من رحاب مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة شعائر صلاة الجمعة يتلوا القرآن الشيخ طه النعماني ويلقي الخطبة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتنقل خطبة الجمعة  القناة  الاولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية.
موضوع خطبة الجمعة

كما حددت وزارة الأوقاف موضوع الخطبة غدا بجميع مساجد الجمهورية بعنوان  "الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع" ،

خطبة الجمعة

وأكدت الوزارة في منشور لها معمم على جميع المديريات بضرورة التزام جميع الأئمة  بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

 

 

الجمعة التلفزيون المصري موضوع خطبة الجمعة مساجد الجمهورية الخطبة الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع

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