كوكيز عيد الأضحى بالصور.. الخروف والكعبة

إذا كنت تبحثين عن أفكار جديدة لحلويات العيد، يمكنك أن تقدمي كوكيز عيد الأضحى بالصور لكي تتعرفي علي الطريقة بالتفصيل.

كوكيز عيد الأضحى بالصور

هناك العديد من أشكال كوكيز عيد الأضحي فيمكن أن تقدمي كوكيز الخروف للعيد أو كوكيز الكعبة وغيرها من الأشكال المناسبة، وإذا كنت تبحثين عن أشكال جديدة نعرض لكي اليوم كوكيز عيد الأضحى بالصور.

1- كوكيز الخروف

قدمت الشيف غادة التلي طريقة عمل كوكيز عيد الأضحي بالصور ، حيث إنها قدمت كوكيز الخروف

المقادير :

دقيق حسب الاحتياج

كوب زبدة

كوب سكر

فانيليا

صفار بيضة

عجينة سكر

ألوان طعام جيل

سكر بودرة

ماء



طريقة عمل كوكيز الخروف

* يخلط السكر مع الزبدة الطرية ثم يضاف البيض و الفانيلا ثم يضاف الدقيق بالتدريج مع الاستمرار بالخفق

* يفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق و يقطع بالشكل المرغوب

* يوضع الكوكيز المقطع في صينية و يدخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حراره 180 من 12 ل 15 دقيقه تقريبا

* بعد أن يبرد الكوكيز تدهن كل قطعة بخليط الماء و السكر و تغطى بقطعة من عجينة السكر بعد تلوينها مقطعة بنفس قطاعة الكوكيز

* يزين وجه العجينه بزينة الكيك حسب الذوق ويقدم

2- طريقة عمل كوكيز عيد الأضحي

مقادير

2 و ربع كوب دقيق

كوب زبدة

بيضة

فانيليا

كوب سكر

كريمة

زبدة

2 بياض بيض

3 كوب سكر ناعم منخول

اعواد خشبيه

عجينة سكر جاهزة



طريقة عمل كوكيز عيد الاضحي

* اخلطي الزبده مع السكر ثم ضيفي البيض والفانيلا والسكر الناعم وضيفي الدقيق تدريجيا

* افردي العجين علي ورق زبده باستخدام النشابة وشكليها علي هيئة خروف ثم ضعي الأعواد الخشبية داخل العجين

* ضعي الكوكيز في صينية على ورق زبدة وادخليه الفرن علي لمده 15 دقيقه حسب درجة الحرارة

* زينيه بعجينة السكر والصقيه بواسطة كريمة الزبدة وقدميه

نصائح للعجين :

للحصول على أفضل النتائج ، اخبز الكوكيز على رف الفرن الأوسط. حتى بالنسبة للخبز ،

ضعى الألومنيوم اللامع بسطح أملس وبدون جوانب إنها تعكس الحرارة ، مما يجعل الكعك يخبز بالتساوي ويحمر اللون بشكل صحيح.

تعتبر أوراق الخبز المطلية ممتازة للعديد من الأشياء ، ولكن ليس لصنع الكوكيز فقط .