عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كوكيز عيد الأضحى بالصور.. الخروف والكعبة

صدى البلد

إذا كنت تبحثين عن أفكار جديدة لحلويات العيد، يمكنك أن تقدمي كوكيز عيد الأضحى بالصور لكي تتعرفي علي الطريقة بالتفصيل.

 

كوكيز عيد الأضحى بالصور

هناك العديد من أشكال كوكيز عيد الأضحي فيمكن أن تقدمي كوكيز الخروف للعيد أو كوكيز الكعبة وغيرها من الأشكال المناسبة، وإذا كنت تبحثين عن أشكال جديدة نعرض لكي اليوم كوكيز عيد الأضحى بالصور.

 

1-  كوكيز الخروف

قدمت الشيف غادة التلي طريقة عمل كوكيز عيد الأضحي بالصور ، حيث إنها قدمت كوكيز الخروف 

المقادير :
دقيق  حسب الاحتياج

كوب زبدة 

كوب سكر 

فانيليا 

صفار بيضة 

عجينة سكر

 ألوان طعام جيل 

سكر بودرة

 ماء 


طريقة عمل كوكيز الخروف
* يخلط السكر مع الزبدة الطرية ثم يضاف البيض و الفانيلا ثم يضاف الدقيق بالتدريج مع الاستمرار بالخفق

* يفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق و يقطع بالشكل المرغوب

* يوضع الكوكيز المقطع في صينية و يدخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حراره 180 من 12 ل 15 دقيقه تقريبا

* بعد أن يبرد الكوكيز تدهن كل قطعة بخليط الماء و السكر و تغطى بقطعة من عجينة السكر بعد تلوينها مقطعة بنفس قطاعة الكوكيز

* يزين وجه العجينه بزينة الكيك حسب الذوق ويقدم

كوكيز الخروف
كوكيز الخروف

2- طريقة عمل كوكيز عيد الأضحي 

مقادير 
2 و ربع كوب دقيق

 كوب زبدة 

بيضة

 فانيليا 

كوب سكر 

كريمة 

زبدة 

2 بياض بيض 

3 كوب سكر ناعم منخول 

اعواد خشبيه 

عجينة سكر جاهزة 


طريقة عمل كوكيز عيد الاضحي
* اخلطي الزبده مع السكر ثم ضيفي البيض والفانيلا والسكر الناعم وضيفي الدقيق تدريجيا

* افردي العجين علي ورق زبده باستخدام النشابة وشكليها علي هيئة خروف ثم ضعي الأعواد الخشبية داخل العجين

* ضعي الكوكيز في صينية على ورق زبدة وادخليه الفرن علي لمده 15 دقيقه حسب درجة الحرارة

* زينيه بعجينة السكر والصقيه بواسطة كريمة الزبدة وقدميه

نصائح للعجين :

 للحصول على أفضل النتائج ، اخبز الكوكيز على رف الفرن الأوسط. حتى بالنسبة للخبز ،

ضعى الألومنيوم اللامع بسطح أملس وبدون جوانب إنها تعكس الحرارة ، مما يجعل الكعك يخبز بالتساوي ويحمر اللون بشكل صحيح.

تعتبر أوراق الخبز المطلية ممتازة للعديد من الأشياء ، ولكن ليس لصنع الكوكيز فقط .

عيد الأضحى بالصور كوكيز الخروف طريقة عمل كوكيز عيد الاضحي بالصور طريقة عمل كوكيز كوكيز عيد الاضحي بالصور كوكيز

ترشيحاتنا

السيسي: نطالب باتفاق قانوني ملزم ينظم ملء وتشغيل سد النهضة

السيسي لـ المصريين: أمنتموني على المياه وربنا يعينني على الأمانة.. فيديو

الرئيس السيسي لـ المصريين : «حلمي لوطني كبير وعظيم مثل أحلامكم

الرئيس السيسي يوجه الشكر للقوات المسلحة ورجال الشرطة وتحية خاصة للمرأة المصرية

السيسي: خياراتنا في حفظ مقدرات الوطن متعددة نقررها طبقا للموقف والظروف

آخرهم صاحب واقعة قطار منوف.. حكايات السيسي مع الغلابة والكادحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

تامر حسني لم يخطئ.. والد حلا شيحة يفجر مفاجأة حول فيلم مش أنا

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالي الطالبية أثناء حريق فيصل

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ