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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 15 - 7 - 2021

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 15 - 7 - 2021 بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

اسعار الذهب عيار 24  907 إلى 909

اسعار الذهب عيار 22  832 إلى 834

اسعار الذهب عيار 21  794 إلى 796

اسعار الذهب عيار 18  681 إلى 683

اسعار الذهب عيار 14  530 إلى 532

اسعار الذهب عيار 12  455 إلى 456

اسعار الذهب الاونصة  28,150 إلى 28,221

الجنيه الذهب  6,336 إلى 6,352

اسعار الذهب الكيلو  905,143 إلى 907,429

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.

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