البرامج الزراعية فى التليفزيون والمواقع الإلكترونية.. سهى فوزي تحصل على الدكتوراه من إعلام القاهرة

حصلت الباحثة سهى فوزى أحمد على درجة الدكتوراه من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك عن دور البرامج الزراعية فى التليفزيون المصرى والمواقع الإلكترونية المصرية في التنمية الزراعية ونشر الأفكار المستحدثة.



وتكونت لجنة التحكيم والمناقشة من الدكتورة منى الحديدى الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتورة أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس والدكتورة هبة الله السمرى الأستاذ بكلية الإعلام.

الباحثة تكشف محددات الدراسة



وتقول الباحثة سهى فوزى إن المشكلة البحثية فى الدراسة تتحدد فى دراسة الدور الذى تقوم به البرامج الزراعية فى التليفزيون المصرى والمواقع الإلكترونية الزراعية فى نشر المستحدثات الزراعية وتنمية قطاع الزراعة وتحليل علاقة المشرفين الزراعيين بهذه البرامج والمواقع الإلكترونية والتأثيرات التى تحدثها هذه الوسائل ودراسة آراءهم عن مدى نجاح تلك الوسائل وتحقيق أهدافها وكيفية استثمارها لتنمية قطاع الزراعة.