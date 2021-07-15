بعد نيلها الدكتوراة الفخرية من جونز هوبكنز.. ميركل: لا أخطط لخوض انتخابات سبتمبر في ألمانيا

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض، في زيارة ربما تكون الأخيرة لها بصفتها مستشارة فيدرالية.

وسافرت أنجيلا ميركل (66 عامًا) إلى الولايات المتحدة، حيث استقبلها الرئيس الأمريكي جو بايدن (78 عامًا) على الأرجح للمرة الأخيرة كمستشارة في البيت الأبيض وكان قد أعلن في وقت سابق أنه يتطلع إلى زيارتها.

وخلال الاجتماع، صرح بايدن أنه يرى ميركل كصديقة شخصية وكذلك صديقة للولايات المتحدة.

وكانت المستشارة قد التقت في وقت سابق أيضًا بنائب الرئيس كامالا هاريس (56 عامًا).

وذكرت لاحقًا أنها أجرت “مناقشة متعمقة” معها وأنها تنوي تعميق الشراكة بين البلدين جنبًا إلى جنب مع بايدن والمستشار.

وخلال إقامتها في الولايات المتحدة، حصلت ميركل أيضًا على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة جونز هوبكنز يوم الخميس.

وقالت المستشارة في كلمة بمناسبة منح الجائزة: “لا توجد منطقتان في العالم مرتبطتان بمثل هذا العمق والاتساع للمصالح والقيم المشتركة مثل أوروبا وأمريكا الشمالية”

وأضافت “هذا هو السبب في أنها تتفهم أيضًا الشرف العظيم الذي منحتني إياه اليوم، على الأقل كتعبير خاص عن العلاقة بين بلدينا”.

وتابعت المستشارة الألمانية، أنها تخطط لأخذ استراحة بعد تقاعدها من السياسة مضيفة أنها ليس لديها خطط لخوض الانتخابات المقبلة في ألمانيا في سبتمبر، وأنها تريد أن تفكر في ما يثير اهتمامها في الحياة.

وأشارت إلى أن حقيقة أنها كانت مستشارة فيدرالية لمدة 16 عامًا لم تترك لها سوى القليل من الوقت لذلك قررت عدم خوض الانتخابات المقبلة

وقالت أنجيلا ميركل أيضًا إنها لن تفوت اتخاذ القرارات طوال الوقت، حتى لو كانت غالبًا غارقة في الأفكار حول كل الأشياء التي يتعين عليها القيام بها.

ومن المتوقع أن تكون زيارة أنجيلا ميركل الأخيرة لها في الولايات المتحدة بصفتها مستشارة فيدرالية، حيث ستتقاعد قبل الانتخابات الوطنية في سبتمبر.

وستشكل هذه الزيارة بداية جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا وستساعد في استعادة العلاقات عبر الأطلسي، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال إدارة سلف بايدن، دونالد ترامب.

والتقت أنجيلا ميركل بنائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال زيارتها لواشنطن

وقامت المستشارة الألمانية بأكثر من 20 زيارة إلى واشنطن خلال 16 عامًا قضتها على رأس الحكومة في برلين، وأصبح بايدن الآن رابع رئيس للبيت الأبيض منذ وصول ميركل إلى السلطة.