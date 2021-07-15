أول تعليق لـ ميركل بشأن ضحايا الفيضانات

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن صدمتها الشديدة بشأن الفيضانات التي شهدها غرب البلاد، وقتلت 21 شخصا وفقدان العشرات.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قالت ميركل اليوم الاثنين، إنها "صُدمت" من مشاهد الفوضى في المناطق التي غمرتها الفيضانات، معربة عن تعاطفها مع عائلات القتلى والمفقودين.

وأضافت: "إلى المساعدين الدؤوبين وعمال الطوارئ، أشكركم من أعماق قلبي".

وكان اثنان من رجال الإطفاء قد توفوا، بعد أن تم إرسالهم لمساعدة المحاصرين في الفيضانات.

وقدرت أكبر شركة لتوزيع الكهرباء في ألمانيا، اليوم الخميس أن حوالي 200 ألف منزل انقطعت عنه الكهرباء نتيجة الفيضانات العارمة.

ونشر الجيش الألماني جنودا لمساعدة السكان الذين تقطعت بهم السبل بعد أن تسببت الأمطار في عرقلة حركة القطارات والنقل البري والنهري في أكثر مناطق ألمانيا اكتظاظا بالسكان.

وتم إعلان حالة الطوارئ في راينلاند بالاتينات، حيث لم يكن من الممكن الوصول إلى العديد من المناطق بسبب الأمطار الغزيرة.