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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 قتلى و50 مفقودا بسبب فيضانات غرب ألمانيا

فيضانات في ألمانيا
فيضانات في ألمانيا

تسببت العواصف والأمطار الغزيرة التي شهدتها ألمانيا، في حدوث فيضانات عارمة في أجزاء من غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وفقدان 50 آخرين.

وحسب موقع "دويتشه فيله"، قالت الشرطة المحلية، اليوم الخميس، إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في منطقة أرويلر بولاية راينلاند بالاتينات بغرب ألمانيا وسط أمطار غزيرة وفيضانات.

فقدان 30 شخصا جراء الفيضانات العارمة غرب ألمانيا

فقدان 30 شحصا وإجلاء مئات السكان إثر فيضانات عارمة في ألمانيا

وأضافت الشرطة أن نحو 25 مبنى آخر في منطقة شولد معرضة لخطر الانهيار.

من جانبه، قال متحدث باسم شرطة كوبلنز: "لدينا حاليًا عدد غير واضح من الأشخاص المتواجدين الذين يحتاجون إلى الإنقاذ".

ونشر الجيش الألماني جنودا لمساعدة السكان الذين تقطعت بهم السبل بعد أن تسببت الأمطار في عرقلة حركة القطارات والنقل البري والنهري في أكثر مناطق ألمانيا اكتظاظا بالسكان.

وتم إعلان حالة الطوارئ في راينلاند بالاتينات، حيث لم يكن من الممكن الوصول إلى العديد من المناطق بسبب الأمطار الغزيرة.

وحذر فريق التصدي للأزمات في المدينة من أن منسوب المياه سيصل خلال الساعات المقبلة إلى مستويات لا تتكرر إلا مرة كل خمسة وعشرين عاما ونصح من يعيشون قرب أنهار المدينة بالانتقال إلى أراض أكثر ارتفاعا على الفور حسبما أفادت محطة "دبليو دي آر" العامة.

المانيا العواصف فيضانات امطار غزيرة حالة الطوارئ

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