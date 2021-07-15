عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فقدان 30 شحصا وإجلاء مئات السكان إثر فيضانات عارمة في ألمانيا

صدى البلد

تسببت أمطار غزيرة بحدوث فيضانات عارمة في أجزاء من غرب ألمانيا ما أدى إلى عرقلة حركة القطارات والنقل البري والنهري داخل مدينة هاجن أكثر مناطق ألمانيا اكتظاظا بالسكان.

وغرق أحد رجال الإطفاء ونشر الجيش الألماني جنودا لمساعدة سكان تقطعت بهم السبل يوم الأربعاء.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية في إلأميا تحذيرا من سوء الأحوال الجوية في أجزاء من ثلاث ولايات غربية وأعلنت مدينة هاجن التي يعيش فيها 180 ألف نسمة، حالة الطوارئ بعد فيضان نهر فولم.

فيضانات وأنهار في شوارع ألمانيا.. فيديو

وأعلنت سلطات ألمانيا فقدان 30 شخصًا إثر الفيضانات العارمة، فيما نشر الجيش الألماني جنودا لمساعدة السكان الذين تقطعت بهم السبل بعد أن تسببت الأمطار في عرقلت حركة القطارات والنقل البري والنهري في أكثر مناطق ألمانيا اكتظاظا بالسكان.

وحذر فريق التصدي للأزمات في المدينة من أن منسوب المياه سيصل خلال الساعات المقبلة إلى مستويات لا تتكرر إلا مرة كل خمسة وعشرين عاما ونصح من يعيشون قرب أنهار المدينة بالانتقال إلى أراض أكثر ارتفاعا على الفور حسبما أفادت محطة "دبليو دي آر" العامة.

وقال بيرند ميليج المسؤول البيئي في ولاية نورد راين فستفاليا وهي أكثر المناطق تضررا بالفيضانات في ألمانيا "عادة ما نشهد مثل هذا الوضع في الشتاء فقط"، وأضاف "أن أمرا كهذا، وبهذه الشدة، يعد غير معتاد بالمرة في الصيف".

ومن المقرر أن يزور آرمين لاشيت، رئيس وزراء نورد راين فستفاليا ومرشح المحافظين لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل، المنطقة اليوم الخميس.

المانيا فيضانات فيضانات ألمانيا هاجن مدينة هاجن

موضوعات متعلقة

فيضانات وأنهار في شوارع ألمانيا.. فيديو

وفاة شخصين في فيضانات قوية ضربت أستراليا

مصرع وفقدان 11 شخصا في فيضانات وانهيارات طينية بـ سريلانكا

ترشيحاتنا

أنا توبت .. حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو القادم Reno6 Z

رسميا| كيا تكشف عن سيد موديل 2022 .. صور

الإفتاء: الأضحية من الإبل والغنم والجاموس والبقر ذكورا أو إناثا

حادث غريب.. سمكة تسقط من السماء وتهشم غطاء محرك سيارة

أدعية قرآنية .. رددها في الصباح لـ سكينة النفس وراحة البال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

الراجل هو اللي المفروض يتكسف.. قمر اللبنانية تدافع عن حملها من مجهول

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ