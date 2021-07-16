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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فرنسا.. هوليوود تفرض الكمامة الطبية على الجميع مجددا

هوليوود تفرض الكمامة
هوليوود تفرض الكمامة في هوليوود

أصدر مسؤول الصحة العامة في هوليوود بلوس أنجلوس أمرا صحيا يلزم الجميع بارتداء الكمامة الطبية في الأماكن العامة بداية من السبت المقبل. 

هوليوود تفرض الكمامة 

ودعا الدكتور مونتو ديفيس الجميع  في هوليوود إلى التكاتف من أجل التغلب على جائحة كورونا، والقيام بدورهم في محاولة لمنع تدهور الأمور الصحية مرة أخرى. 

وأكد مسؤول الصحة العامة  في هوليوود على احتمالية فرض مزيد من القيود في حالة عدم الالتزام، وإذا استمرت الأمور في التدهور، بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

يأتي هذا القرار بعدما ظهرت عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا ضمن حضور مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الحالية. 

فرنسا تفرض القيود على المناسبات الثقافية 

قررت فرنسا إعادة القيود المشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا خاصة على الأنشطة الثقافية، ودخول السينمات بداية من يوم 21 يوليو الجاري، أي بعد انتهاء النسخة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي يوم 17 يوليو. 

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلزام الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، الحصول على شهادة أو تصريح من وزارة الصحة يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، حتى يتمكنوا من دخول جميع الأماكن الثقافية والترفيهية التي يزيد عدد الأشخاص فيها عن 50 فردا. 

تشمل قرارات إيمانويل ماكرون دور السينما والمتنزهات الترفيهية والحفلات الموسيقية والمهرجانات في فرنسا ، لكنها لن تؤثر على النسخة الحالية من مهرجان كان بحسب موقع ديديلاين الأمريكي. 

شهادة الصحة المطلوبة مستقبلا لحضور مختلف الفعاليات الفنية والثقافية يجب أن تثبت أن الأشخاص حصلوا على جرعات التطعيم كامل، أو تم اختبارهم مؤخرا سلبيا لفيروس كورونا. 

انتعش شباك التذاكر في فرنسا بقوة بعد إعادة فتح السينمات يوم 19 مايو الماضي، بعد مرور حوالي 7 أشهر على الإغلاق التام، وإلغاء حظر التجول وزيادة سعة دور العرض إلى 100%. 

بداية من أغسطس المقبل سيمتد التصريح الصحي ليشمل المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق والطائرات والقطارات وغيرها من الأماكن والأنشطة العامة، بعدما وصل عدد الحالات المعلن إصابتها أمس إلى 4256 حالة جديدة. 

انتشرت عدد من الشائعات خلال الأيام الماضية عن وجود بؤر إصابة بفيروس كورونا ضمن أروقة مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو ما نفته إدارة الحدث بقوة. 

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و كشف فرانسوا ديسروسو الأمين العام لمهرجان كان السينمائي في تصريحات لمجلة فاريتي، إن اختبارات فيروس كورونا التي تجرى على الجميع كل يومين، أثبتت وجود معدل ثلاث حالات في اليوم.

ظهور حالات إصابة دفع منظمو المهرجان لتعزيز الإجراءات الاحترازية، ومطالبة الموظفين بالخضوع للاختبار أيضا كل يومين بدلا من خمسة أيام مثل الوضع مع الضيوف، وتنظيم ممرات صحية في أرجاء المهرجان. 

هوليوود لوس أنجلوس الكمامة الطبية فيروس كورونا فرنسا مهرجان كان

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