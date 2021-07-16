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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحزن يخيم على جرجا بعد غرق طالب بترعة نجع سعيد

ارشيفية
ارشيفية

لقي طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر مصرعه غرقًا، أثناء استحمامه بترعة نجع سعيد بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج، إشارة من المستشفى جرجا العام بوصول المدعو (مروان. ا. ع - ١٣ سنه - طالب - ويقيم بمركز جرجا)، جثة هامدة، ادعاء غرق بترعة نجع سعيد بدائرة مركز جرجا.

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وبسؤال والده (أ. ع - ٦٠ سنه - مُزارع - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء استحمام نجله المذكور بترعة نجع سعيد بدائرة المركز، غرق لعدم إجادته السباحة، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج طالب ترعة نجع غرق

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