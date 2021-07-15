غلق 38 منشأة طبية خاصة بمركز المنشاة في سوهاج

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، وبالاشتراك مع الجهات الحكومية المُختصة، 38 منشأة طبية خاصة بمركز المنشاة وطالت الإغلاقات عدد كبير من العيادات، حيث تم إغلاق 23 عيادة في تخصصات الباطنة والجراحة العامة والأطفال والنساء والتوليد والأسنان والجلدية والجهاز الهضمي والمناظير والعظام، كما تم غلق 12 معمل تحاليل طبية ومركز للأشعة و2 مركز طبي تخصصي.

ومن جانبها أشارت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم غلق تلك المنشآت لمزاولة النشاط دون ترخيص وبالمخالفة للقانون وكذلك عدم الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى.

كما أكدت انها تولي ملف المنشآت الطبية الخاصة اهتمام كبير منذ توليها الشأن الصحي بسوهاج وذلك لأنه لا مجال للتهاون مع المتلاعبين بصحة المواطن، مؤكدة ايضًا على استمرار الحملات يوميا وليل نهار علي جميع المنشآت الطبية الخاصة أينما كانت.

ومن الجدير بالذكر أن مديرية الصحة بسوهاج شنت مؤخرًا عشرات الحملات وذلك ضمن عدة حملات مكثفة لإدارة العلاج الحر بالمديرية وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين.

وكذلك في إطار توجيهات معالي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وتطبيق سياسات مكافحة العدوي والتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها علي التراخيص اللازمة.