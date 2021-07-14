عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ سوهاج: بدء التشغيل التجريبي لكوبري الثقافة الجديد بتكلفة 304 ملايين جنيه

صدى البلد

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن كوبري الثقافة الجديد، يعد أحد ملامح الجمهورية الجديدة.

وتابع الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «بدء التشغيل التجريبي للكوبري الذي تصل تكلفته إلى 304 ملايين جنيه، ومن المتوقع أن يخلق سيولة مرورية بسوهاج»، لافتا إلى احتفاء أهالي المحافظة بالكوبري.

وأكد الفقي الالتزام الكامل بالمدة الزمنية المحددة لإنشاء الكوبري.

اقرا ايضا

محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك


أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني، والمستشفيات، ومرفق الإسعاف، وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه "الفقي" جميع المديريات الخدمية والوحدات المحلية بالاستعداد التام لتقديم كافة الخدمات، على أن تتواجد القيادات المسئولة عن القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى بالكامل.

وأشار إلى عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، ومتابعة الموقف على مدار 24 ساعة.

ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري، والطب البيطري، والصحة، والبيئة لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي، وتشكيل فرق للتدخل السريع بمرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي.

وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة يومياً، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات الكسح لجميع المجازر طوال الـ 24 ساعة خلال فترة ما قبل العيد وأثناء العيد وبعد العيد لكسح مياه الصرف من المجازر أولا بأول.

ووجه "الفقي" كذلك برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال حالات الطوارئ مجانا وفورا دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، بالإضافة الى قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وتحديد مواقع للإسعاف بالمناطق الحيوية والميادين العامة وبالقرب من كورنيش النيل، مشيرًا إلى تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للتدخل السريع لوقف أي أعمال بناء مخالفة خلال أيام العيد.

وشدد "الفقي" على ضرورة توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بالأسواق للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، والاستمرار في العمل على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات الجزارة بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، ومباحث التموين، بجميع مدن وقرى المحافظة.

الصرف الصحى الدرجة القصوي الطب البيطري بسوهاج الإعلامي أحمد موسى محافظ سوهاج شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ترشيحاتنا

مدافع كايزر تشيفز: فخورون لتمكننا من الوصول إلى النهائي ومواجهة الأهلي

محمد يوسف: إحراز الأهلي هدف مبكر سيربك لاعبي كايزر تشيفز

نشرة أخبار العالم.. خدمة جديدة للحجاج تطلقها السعودية.. الصحة العالمية تحذر من كارثة..تحرك سوري ضد تركيا..رئيس مجلس السيادة السوداني يوضح طريقة التعامل في أزمة سد النهضة

تقرير بريطاني يحذر العالم من "حروب المياه".. وضرورة حل أزمة سد النهضة

تقارير.. جالاتا سراي سبب أزمة وردة في باوك

بعد أحداث نهائي الكونفدرالية .. الكاف يفتح تحقيقا تأديبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

ارتفاعها من اليوم.. أسعار السجائر المحلية قبل وبعد الزيادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ