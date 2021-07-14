محافظ سوهاج: بدء التشغيل التجريبي لكوبري الثقافة الجديد بتكلفة 304 ملايين جنيه

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن كوبري الثقافة الجديد، يعد أحد ملامح الجمهورية الجديدة.

وتابع الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «بدء التشغيل التجريبي للكوبري الذي تصل تكلفته إلى 304 ملايين جنيه، ومن المتوقع أن يخلق سيولة مرورية بسوهاج»، لافتا إلى احتفاء أهالي المحافظة بالكوبري.

وأكد الفقي الالتزام الكامل بالمدة الزمنية المحددة لإنشاء الكوبري.

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محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك



أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني، والمستشفيات، ومرفق الإسعاف، وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه "الفقي" جميع المديريات الخدمية والوحدات المحلية بالاستعداد التام لتقديم كافة الخدمات، على أن تتواجد القيادات المسئولة عن القطاعات خلال إجازة عيد الأضحى بالكامل.

وأشار إلى عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، ومتابعة الموقف على مدار 24 ساعة.

ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري، والطب البيطري، والصحة، والبيئة لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي، وتشكيل فرق للتدخل السريع بمرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي.

وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة يومياً، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات الكسح لجميع المجازر طوال الـ 24 ساعة خلال فترة ما قبل العيد وأثناء العيد وبعد العيد لكسح مياه الصرف من المجازر أولا بأول.

ووجه "الفقي" كذلك برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال حالات الطوارئ مجانا وفورا دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، بالإضافة الى قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وتحديد مواقع للإسعاف بالمناطق الحيوية والميادين العامة وبالقرب من كورنيش النيل، مشيرًا إلى تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للتدخل السريع لوقف أي أعمال بناء مخالفة خلال أيام العيد.

وشدد "الفقي" على ضرورة توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بالأسواق للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، والاستمرار في العمل على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات الجزارة بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، ومباحث التموين، بجميع مدن وقرى المحافظة.