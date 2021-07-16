من المستشفى إلى عش الزوجية.. خالد عليش حديث الجمهور على السوشيال ميديا

تصدر اسم الممثل والمذيع خالد عليش تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية بعد إعلان ارتباطه بالمذيعة ميريهان عمرو.

خالد عليش وميريهان عمرو

ارتباط خالد عليش

نشر خالد عليش عبر حسابه على موقع فيسبوك صورا من حفل ارتباطه رسميا بالمذيعة ميريهان عمرو، وعلق عليها قائلا:" كملت الحتة الناقصة".

فيما نشرت ميريهان عمرو على حسابها بتطبيق انستجرام مقتطفات من حفل ارتباطها بخالد عليش وكتبت عليها:" رسميا أنا في الكنافة".

وميريهان عمرو هي مذيعة في قناة أون سبورت، وراديو هيتس، وشاركت مؤخرا في تغطية عدد من الأحداث الفنية والرياضية.

قال خالد عليش، في مايو الماضي إن هناك مشروع خطوبة قريبا، موضحا أنه ارتبط منذ ٩ شهور وسيعلن الخطوبة قريباً.

مرض خالد عليش

يأتي خبر ارتباط خالد عليش بعد حوالي شهر من مروره بأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وخضع لعملية جراحية.

ونشر طارق عليش شقيق خالد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في بداية يونيو الماضي، صورة لخالد وهو يرقد بالمستشفى على فراش المرض، لكنه لم يوضح تفاصيل حالته واكتفى بقوله "ألف سلامة عليك يا حبيبي.. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل".

وعقب تحسن حالته، نشر الفنان خالد عليش، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يوجه فيها رسالة إلى ابنته ميما بعد تألقها فى عرض الباليرينا الذي شاركت فيه.

وقال خالد عليش: "برافو ميما أحلي باليرينة في العالم.. كان نفسي أكون موجود عشان أشوف شطارتك دي بعنيا.. أنا عرفت متأخر وتعبي في المستشفى خلاني معرفش أحاول آجي بس أكيد في جيات كتير.. مبسوط بيكي والكلام ده عشان تشوفيه اما تكبري وتعرفي أن بابا فخور بيكي أوي".

طليقة خالد عليش

تعرض خالد عليش في يناير الماضي لانتقادات من قبل زوجته الأولى الممثلة ميما الشامي، بسبب معاملته لابنته.

وكتبت ميما الشامي على انستجرام:"عمر ما كان الحب والأبوة، إن أبويا ينزل صورة لينا ويكتب بحبك، عشان الناس تقول الله ده بيحب بنته وحنين، وينسي الناس اللي عمله، الأبوة هي الرجولة والحب، إنك متخليش بنتك محتاجة حاجة، لا ماديا ولا معنويا".

وأضافت: "الأب اللي بيربي ويكبر ويشقى ويصرف ويشيلها، مش أنسى بنتي وافتكرها كل شهر مرة، أخدها أصورها واستغلها زي ما كان بيستغل أمها، حسبي الله ونعم الوكيل في كل أب بالشكل ده، الأبوة مش سوشيال ميديا، محدش يصدق أي حاجة بتتنشر على السوشيال ميديا مش هي دي الحقيقة".