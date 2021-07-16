عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا للقاء كايزر تشيفز.. يتصدر نشرة صباح البلد

صدى البلد

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على  فضائية “صدى البلد”، مجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية،  اليوم الجمعة:

ومن أبرز تلك المانشيتات : 

اليوم..بدء التشغيل التجريبي لميناء بورسعيد البري

اليوم انتهاء معرض “صنع في مصر” المقام بمدينة جوبا في السودان

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا للقاء كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

الزمالك يستأنف تدريباته عقب راحة سلبية 11 يوما



وفي سياق متصل يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه كابتن الفريق، اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غدٍ السبت.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة  كايزر تشيفز، واستعداد الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح أمس الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» .

ويخوض الأهلي مرانه الثاني، في المغرب اليوم على ملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء؛ استعدادا لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي تقام في التاسعة مساء، بعد غد السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.


يترقب عشاق الكرة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ومنافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل.

ونعرض لكم أرقام حارسي الفريقين محمد الشناوي ودانيال أكبي :

الشناوي vs  دانيال أكبي
لعب محمد الشناوي حارس النادي الأهلي 21 مباراة في بطولة الدوري الممتاز استقبل خلالها 14 هدف وحافظ علي شباكه نظيفة في 9 مواجهات .

اما في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعب الشناوي 11 مباراة استقبل 6 أهداف وحافظ علي شباكه في 7 مواجهات .

دانيال أكبي حارس كايزر تشيفز الجنوب إفريقي
نجح أكبي حارس مرمي فريق كايزر تشيفز في الحفاظ علي شباكه نظيفة في 6 مواجهات واستقبل 11 هدف في 14 مباراة

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا لعب حارس كايزر تشيفز 6 مباريات ولم يستقبل أهداف خلالها .

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي،  على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلي في مباراة السبت،  والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 

الأهلى ميناء بورسعيد البري السودان معرض “صنع في مصر” الزمالك اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي و كايزر تشيفز

قنابل موقوتة.. التوافقات الدولية تحسم طرد المرتزقة من ليبيا بعد اجتماع مجلس الأمن

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

إجازة العيد 8 أيام.. اعرف ضوابط وشروط الإجازات مدفوعة الأجر بالقانون

حب من النظرة الأولى.. أشهر السيارات في الشارع المصري

لـ المثليين جنسيا.. منظمة خاصة بوحدة الاستخبارات 8200 بالجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

إجازة العيد 8 أيام.. اعرف ضوابط وشروط الإجازات مدفوعة الأجر بالقانون

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

حب من النظرة الأولى.. أشهر السيارات في الشارع المصري

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ