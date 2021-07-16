الأهلي يختتم تدريباته استعدادا للقاء كايزر تشيفز.. يتصدر نشرة صباح البلد

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية، اليوم الجمعة:

ومن أبرز تلك المانشيتات :



اليوم..بدء التشغيل التجريبي لميناء بورسعيد البري



اليوم انتهاء معرض “صنع في مصر” المقام بمدينة جوبا في السودان



الأهلي يختتم تدريباته استعدادا للقاء كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا



الزمالك يستأنف تدريباته عقب راحة سلبية 11 يوما







وفي سياق متصل يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه كابتن الفريق، اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غدٍ السبت.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز، واستعداد الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح أمس الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» .

ويخوض الأهلي مرانه الثاني، في المغرب اليوم على ملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء؛ استعدادا لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي تقام في التاسعة مساء، بعد غد السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.



يترقب عشاق الكرة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ومنافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل.

ونعرض لكم أرقام حارسي الفريقين محمد الشناوي ودانيال أكبي :

الشناوي vs دانيال أكبي

لعب محمد الشناوي حارس النادي الأهلي 21 مباراة في بطولة الدوري الممتاز استقبل خلالها 14 هدف وحافظ علي شباكه نظيفة في 9 مواجهات .

اما في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعب الشناوي 11 مباراة استقبل 6 أهداف وحافظ علي شباكه في 7 مواجهات .

دانيال أكبي حارس كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

نجح أكبي حارس مرمي فريق كايزر تشيفز في الحفاظ علي شباكه نظيفة في 6 مواجهات واستقبل 11 هدف في 14 مباراة

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا لعب حارس كايزر تشيفز 6 مباريات ولم يستقبل أهداف خلالها .

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلي في مباراة السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.



