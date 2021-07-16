أكلات عيد الأضحى .. عكاوي على الطريقة الإيطالية

تعد الـ عكاوي من الأكلات اللذيذة التى يعشقها عدد كبير من المصرين وتقدم في عيد الأضحى في الطواجن بوصفات مختلفة.

ولكن لاتقتصر أكلة الـ عكاوي على المصريين فقط أو حتى العرب بل تنتشر فى مختلف أنحاء العالم ويتم إعدادها بطرق متعددة ومختلفة.

نقدم لكم خطوات عمل عكاوي بالطريقة الايطالية للشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير عكاوي ايطالي



عكاوي

زيت زيتون

بصل احمر مكعبات

ثوم مفروم

فلفل الوان

كرفس

زعتر جاف

ورق لورا

كزبرة خضراء

زيتون مخلى صحيح

طماطم

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل عكاوي ايطالي



* تقلب العكاوى فى الزيت مع البصل والثوم على النار و يضاف الكرفس والزعتر وورق اللوا

* ضعي الفلفل الرومى والطماطم والكزبرة ثم الزيتون ثم اضيفي الماء ويترك الخليط حتى النضج وتقدم الـ عكاوي مع الفلفل الألوان والعيش البلدى أو الأرز.

