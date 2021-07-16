كانت تجري عملية لمنع التعرق.. خطأ طبي ينهي حياة لاعبة أجسام عالمية

توفيت لاعبة كمال الأجسام المكسيكية البالغة من العمر 23 عاما، أثناء خضوعها لعملية لعلاج مشكلة تعرقها المستمر.

تفاصيل العملية

وحسبما ذكرته «سكاي نيوز» أجرت أوداليس سانتوس مينا العملية في مركز «سكن بيل» الطبي في المكسيك، والذي كانت تروّج له في منشوراتها على مواقع التواصل.

وأوضحت جهات التحقيق المختصة أن «أوداليس» أصيبت بسكتة قلبية بسبب إهمال طبيب التخدير، الذي لم يكن يتمتع بخبرة في هذا المجال، وفقًا لما أكدته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

أوداليس سانتوس مينا

ولفتت إلى أن المركز الطبي الذي كان سيجري العملية لأوداليس غير مرخص، بينما أشار تقرير الطب الشرعي الأولي إلى أن سبب الوفاة هو التخدير والستيرويد الذي كانت تتناوله الراحلة.

رد المركز الطبي

من جانبه، ردّ مركز «سكن بيل» الطبي على التقارير بالقول، إن الأطباء أجروا كافة الإجراءات والإسعافات الأولية لإنقاذ أوداليس.

ونوه المركز الطبي بأنهم لم يكونوا على علم بتناول أوداليس للكلينبوتيرول والكرياتين والأوكساندرولون في نظامها الغذائي، رغم سؤالهم الرياضية عنها قبل الشروع بالتخدير، حيث أكدت أنها لا تتعاطى أيا منها.