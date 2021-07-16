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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: مشروع حياة كريمة من حقوق الفقراء على الأغنياء.. فيديو

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مشروع "حياة كريمة" أول مبادرات الجمهورية الجديدة، ويعد من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، أن مشروع "حياة كريمة" من قبيل حق الفقراء على الأغنياء وحق الضعفاء على الأقوياء.

وأشار إلى أنه إذا كانت دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ولا تخطئ طريقها، فإن دعوة من يجبر خاطره من الفقراء والمساكين والضعفاء تكون بابا من واسعا من الرحمة على كل من سعى في جبر هذا الخاطر، فمن فرج عن إنسان كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.

وذكر أن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس حببهم في الخير وحبب الخير إليهم ، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة، ولذا قالوا “ما استحق أن يولد من عاش لنفسه”.

موضوع خطبة الجمعة


وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بجميع مساجد الجمهورية بعنوان  "الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع".

وأكدت الوازرة في منشور لها معمم على جميع المديريات بضرورة التزام جميع الأئمة بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وزير الاوقاف مشروع حياة كريمة الرئيس الفقراء الأغنياء

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