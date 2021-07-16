100 ألف فرصة عمل.. رئيس العلمين الجديدة يعلن خبرا سارا للمصريين.. ورئيس الجامعة: نستوعب 25 ألف طالب وسندرس 30 برنامجا

خصص التليفزيون المصري حلقة اليوم للحديث عن المشروعات العملاقة التى تتم فى مدينة العلمين الجديدة، وفى هذا التقرير أبرز ما جاء بالحلقة.

100 ألف فرصة عمل.. رئيس العلمين الجديدة يعلن خبرا سارا للمصريين





قال وائل سمير رئيس جهاز العلمين الجديدة، إن المدينة تقع على 150 ألف فدان، موضحًا أنه من مخرجات المخطط الاستراتيجي للمرحلة الأولى كانت المساحة 48 ألف فدان، منها 11500 فدان سكني و4000 فدان خدمي و5000 فدان مناطق مفتوحة وبحيرات و10 ألاف فدان مناطق صناعية واقتصادية.



وأضاف سمير خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، من داخل مدينة العلمين الجديدة تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبدالصمد: "عندما بدأنا العمل في عام 2018 طرحنا الأعمال بقيمة 155 مليار جنيه كلها من التمويل الذاتي لهيئة المجتمعات العمرانية".



وتابع رئيس جهاز العلمين الجديدة، أنه جرى تخصيص 115 مليار جنيه لقطاع الإسكان و20 مليار جنيه لقطاع المرافق و20 مليار جنيه أخرى لقطاع الخدمات، وتم إنفاق 65 مليار جنيه على المدينة حتى الآن، وذلك على مساحة 48 ألف فدان وهي المرحلة الأولى.

رئيس جامعة العلمين الجديدة: نستوعب 25 ألف طالب وسندرس 30 برنامجا





قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الجديدة، إن الجامعة مبنية على البرامج البينية، حيث تحتوي على أكثر من تخصص، لافتًا إلى أن الجامعة ستشهد تدريس تخصصات حديثة، مثل علوم وهندسة الحاسبات واستخدامات الذكاء الاصطناعي والصحة العامة.

وأضاف الكردي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبدالصمد: "قسم الصحة العامة سيكون مسؤولا عن صحة المواطن في فترة ما قبل المرض، مثل التغذية والعمل على أن يكون المواطن ذا صحة جيدة".

وتابع رئيس جامعة العلمين الجديدة: "الجامعة تستوعب ما بين 20 ألف إلى 25 ألف طالب في تخصصات مختلفة، وجرى فتحها للدراسة بشكل جزئي، بواقع 6 تخصصات، جزء منها في القطاع الطبي مثل الصيدلة، والهندسة وعلوم هندسة الحاسب وإدارة الأعمال والتصميم والفنون والدراسات القانونية، ويدرس بالجامعة الآن 500 طالب".

مزيج من الطراز الأندلسي والعثماني.. تفاصيل إنشاءات مسجد المولى بـ العلمين الجديدة





قال المهندس علي حسين ، المشرف على المدينة التراثية بـ العلمين الجديدة، إن هذه المدينة هي قلب العلمين الجديدة وتعتبر المتنفس لسكان المدينة، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 260 فدان، مقسمة إلى منطقتين، أ وب، وتحتوي على عدد من المباني، من أشهرها مسجد، كنيسة، مبنى الجهاز، دار الأوبرا، المتحف.

وأضاف حسين خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبدالصمد: "المدينة تقدم السكن التجاري والترفيهي ومسجد مصمم على التراث العثماني ونفذناه خلال 13 شهرا، وهو إنجاز رائع، مساحة مسطحه 14 ألف متر".

من جهته تطرق المهندس عاطف عبدالعزيز مدير مشروع المدينة التراثية، إلى مسجد المولى بمدينة العلمين الجديدة مبني على 4800 متر وهو خليط بين التراث العثماني اما القباب فإنها مبنية على الطراز الأندلسي، وبه 44 قبة بالإضافة إلى القبة الكبيرة، ويتكون من 4 مآذن ارتفاع الواحدة منها 45 مترا، وجرى إنجازه في نحو 13 شهر.

مسرح وسينمات ودار أوبرا.. تفاصيل المنطقة التراثية بالعلمين الجديدة





قال المهندس أمجد عطا الله، مدير مشروع المنطقة التراثية في مدينة العلمين الجديدة، إن هذه المنطقة هي المتنفس الثقافي للعلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنها تضم المسرح الروماني وهو مبني مكشوف يسع 800 كرسي في الحفلة الواحدة، حيث جرى الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100%.



وأضاف عطا الله خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، ، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبدالصمد: "المنطقة بها مجمع السينمات وهي عبارة عن 9 قاعات عرض تسع 1090 كرسي في الحفلة الواحدة، وجرى تخصيص مطعمين وكافيهات، وهناك أيضا أرض معارض وهو مبنى كبير مساحته 50 ألف متر مسطح، بالإضافة إلى دار اوبرا تتسع لـ1200 شخص، بالإضافة إلى مكتبة ومبنى تنمية مهارات".



مدير أول مشروع بالعلمين الجديدة: سننفذ مستوى عالميا من التشطيبات





قال المهندس ياسر نبيل، مدير أول مشروع "ذا جيت"، إنه جرى توفير وإتاحة جميع المعدات لتدشين هذا المشروع بأيد مصرية، وذلك بتكلفة ملايين الجنيهات بأحدث وسائل التكنولوجيا في العالم، موضحًا: "في زمن قياسي جدا أنهينا كل أعمال الخرسانات وبدأنا أعمال التشطيبات".



وأضاف نبيل خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: "الجزء السكني فقط فيه ما يقارب من 42 دورا، مساحة الدور الواحد فدان كامل، حوالي 4200 متر بها 24 شقة، وكلها تطل على البحر أو البحيرات أو البحر والبحيرات معا ويجرى تشطيبها على أعلى مستوى".



وتابع مدير أول مشروع "ذا جيت": "مستوى التشطيبات أدى إلى زيادة الاقبال على شراء الوحدات، وبعدما أنهينا أعمال الخرسانات، فإننا نستهدف إنهاء التشطيبات بمستوى عالمي .. البوديوم هيبقى خدمي وبه مطعم وجيم وباركينج".

العلمين الجديدة: 800 مليون جنيه استثمارات في محطة معالجة المياه في آخر عامين





قال المهندس أحمد حمدي نائب رئيس جهاز العلمين الجديدة، إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة تبلغ قدرتها 90 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المفترض أن تغذي 4 ألاف فدان بمياه الزراعات على أعلى مستوى من الأمان، ويعمل بها 400 مواطن ما بين عمال ومهندسين ومسؤولين، باستثمارات قدرها 800 مليون جنيه في العامين الماضيين.



وأضاف حمدي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبدالصمد: "بدأنا العمل في منتصف عام 2019 ونسبة الإنجاز 75% وسننتهي من الأعمال الإنشائية بنهاية هذا العام، حيث أن التوريدات موجودة بنسبة 95%، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية بالكامل تقريبا".



كما قال وائل لطفي استشاري مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة العلمين الجديدة، إن محطة المعالجة ثلاثية وتعتمد على أحدث معايير نظم المعالجة التكنولوجية العالمية وتتكون من حوالي 32 خزان ومبني خدمي وإداري وتعتمد في مرحلة المعالجة الأولية على حجز الشوائب من خلال مبنى المصافي الذي يفصل الشوائب الكبيرة والصغيرة وحجز الزيوت والرمال من خلال مبنى المصافي، ثم بعد بعد ذلك تمر "الحمقة" على خزانات الترسيب الابتدائي، وتمر على خزانات التهوية لإمدادها بالهواء اللازم لتوريد البكتيريا التي تتغذى على الحمقة الموجودة في الخزان.

استشاري بـ العاصمة الإدارية يكشف مميزات منطقة الـ700 فدان





قال المهندس عمرو التهامي الاستشاري العام لمنطقة الـ700 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن المنطقة عبارة عن كومباوند يتكون من 10 آلاف وحدة سكنية، موضحًا: "واجهنا بعض التحديات في العلمين الجديدة بسبب اختلاف طبيعة الأرض، فمنسوب المياه كان يرتفع أحيانا في أوقات العمل، وهو ما راعيناه أثناء التنفيذ".



وأضاف التهامي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنه يعمل في هذا المجال منذ 22 سنة، منهم عامين في العلمين الجديدة .. أنا مبسوط هنا جدا، وكنت بفكر إني هتغرب وهبقى بعيد عن ولادي وبيتي لكن العائد المادي بقى مجزي وفي النهاية إحنا بنعمل حاجة لأولادنا وبلدنا".

حجز 90% من الوحدات السكنية بمدينة العالمين الجديدة.. تفاصيل





قالت المهندس محمد سعد مدير عام مشرف على منطقة داون تاون بمدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين الجديدة عالمية بأيدي مصرية، موضحًا أن داون تاون عبارة عن كومباوند مساحته 40 عمارة، وهي منطقة متكاملة فيها كل الخدمات.



وأضاف سعد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: "اللي بيسكن هنا مش محتاج يطلع بره، والمشروع عبارة عن 1320 وحدة سكنية، ووصلنا في تشطبياتها إلى ما نسبته 95%.



وتابع مدير عام مشرف على منطقة داون تاون بمدينة العلمين الجديدة: "جرى حجز الوحدات بنسبة 90% والودات جاهزة للتسليم بداية من 30 أغسطس، كما أنهينا البدرومات بمساحة 250 ألف متر مسطح والمحلات التجارية بمساحة 65 ألف متر مسطح".

المشرف على تنفيذ منطقة الـ700 في العلمين الجديدة: بها بحيرة وممشى وسوق





قال المهندس محمد حميدو المشرف على تنفيذ منطقة الـ700 فدان بمدينة العلمين الجديدة، إن هذا المشروع سكني تجاري يشمل كل الخدمات والوحدات السكنية من شقق وفيلات وهو أحد أكبر مشروعات العلمين الجديدة، موضحًا أن به بحيرة طبيعية وبه الممشى وسيشهد تدشين سوق.



وأضاف حميدو خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن البحيرة تتوسط منطقتي الأبراج والـ700 فدان، كما تحتوي المنطقة على مساحات خضراء كبيرة، لافتًا إلى أنه يجرى تنفيذها على مرحلة واحدة.



وتابع، أنه يعمل في مجال الهندسة منذ نحو 15 عاما، قضى منها 3 أعوام في مدينة العلمين الجديدة، حيث اكتسب خبرات كثيرة: "العمل هنا مختلف، فالمسؤولية كبيرة، وكلنا مصرون على خوض التحدي وتدشين مدينة يتحدث عنها العالم كله، ونعمل لمدة 24 ساعة".