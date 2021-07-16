عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة العلمين الجديدة: نستوعب 25 ألف طالب وسندرس 30 برنامجا

جامعة العلمين الجديدة
جامعة العلمين الجديدة

قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الجديدة، إن الجامعة مبنية على البرامج البينية، حيث تحتوي على أكثر من تخصص، لافتًا إلى أن الجامعة ستشهد تدريس تخصصات حديثة، مثل علوم وهندسة الحاسبات واستخدامات الذكاء الاصطناعي والصحة العامة.

وأضاف الكردي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبدالصمد: "قسم الصحة العامة سيكون مسؤولا عن صحة المواطن في فترة ما قبل المرض، مثل التغذية والعمل على أن يكون المواطن ذا صحة جيدة".

وتابع رئيس جامعة العلمين الجديدة: "الجامعة تستوعب ما بين 20 ألف إلى 25 ألف طالب في تخصصات مختلفة، وجرى فتحها للدراسة بشكل جزئي، بواقع 6 تخصصات، جزء منها في القطاع الطبي مثل الصيدلة، والهندسة وعلوم هندسة الحاسب وإدارة الأعمال والتصميم والفنون والدراسات القانونية، ويدرس بالجامعة الآن 500 طالب".

وأردف: "لدينا 9 برامج، وسنضيف إليها 2 برنامج، وبالتالي سيكون لدينا 11 برنامج في 8 مجالات، وعند اكتمال الجامعة، فإننا سندرس 30 برنامج".

وتتناول الحلقة آخر المستجدات من داخلها، ومتابعة الجهود والإنجازات والمشروعات التي تم إنجازها، من خلال إجراء لقاءات مع عدد من الشخصيات على الهواء، واستعراض عدد من التقارير من أرض الواقع، في حلقة  تمتد ل٣ ساعات على الهواء مباشرة.
 

العلمين الجديدة الدكتور عصام الكردي برنامج صباح الخير يامصر اخبار التوك شو جامعة العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

منطقة مقطوعة.. أب وأم يتركان إبنتهما على جزيرة صحراوية

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم جماهير كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

إقرار 7 قوانين.. حصاد مجلس النواب من 11 حتى 15 يوليو 2021

لن يذبحوا.. شاهد.. مزرعة أمريكية تتخصص في إنقاذ الماعز بأطراف صناعية

وزيرة الهجرة تكرم السفيرين اليوناني والقبرصي ورئيس الجالية اليونانية بالقاهرة

كيف أحصل على ثواب الحج بدون أن أحج؟ عالم أزهري يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

منظومة التراخيص الجديدة.. 6 إجراءات لابد من تنفيذها قبل البناء

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

إجازة العيد 8 أيام.. اعرف ضوابط وشروط الإجازات مدفوعة الأجر بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ