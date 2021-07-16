رئيس جامعة العلمين الجديدة: نستوعب 25 ألف طالب وسندرس 30 برنامجا

قال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الجديدة، إن الجامعة مبنية على البرامج البينية، حيث تحتوي على أكثر من تخصص، لافتًا إلى أن الجامعة ستشهد تدريس تخصصات حديثة، مثل علوم وهندسة الحاسبات واستخدامات الذكاء الاصطناعي والصحة العامة.

وأضاف الكردي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبدالصمد: "قسم الصحة العامة سيكون مسؤولا عن صحة المواطن في فترة ما قبل المرض، مثل التغذية والعمل على أن يكون المواطن ذا صحة جيدة".

وتابع رئيس جامعة العلمين الجديدة: "الجامعة تستوعب ما بين 20 ألف إلى 25 ألف طالب في تخصصات مختلفة، وجرى فتحها للدراسة بشكل جزئي، بواقع 6 تخصصات، جزء منها في القطاع الطبي مثل الصيدلة، والهندسة وعلوم هندسة الحاسب وإدارة الأعمال والتصميم والفنون والدراسات القانونية، ويدرس بالجامعة الآن 500 طالب".

وأردف: "لدينا 9 برامج، وسنضيف إليها 2 برنامج، وبالتالي سيكون لدينا 11 برنامج في 8 مجالات، وعند اكتمال الجامعة، فإننا سندرس 30 برنامج".

وتتناول الحلقة آخر المستجدات من داخلها، ومتابعة الجهود والإنجازات والمشروعات التي تم إنجازها، من خلال إجراء لقاءات مع عدد من الشخصيات على الهواء، واستعراض عدد من التقارير من أرض الواقع، في حلقة تمتد ل٣ ساعات على الهواء مباشرة.

