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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. روبي تحيي حفلها الغنائي في الساحل الشمالي

روبي
روبي

تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي، اليوم الجمعة في الساحل الشمالي، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري كبير.

 

ووضعت روبي شروطاً لحضور الحفل جاءت كالتالي:

  • لا يسمع بحضور أفراد أقل من 25 عامًا
  • مسموح دخول الثنائيات أو Couples فقط
  • تخضع جميع الحجوزات لاختيار الباب "تقييم"
  • لا تسامح مع أي تصرف عنف
  • ممنوع لبس الهوت شورت أو الشورت
  • ارتداء ملابس باللون الأبيض
  • مسموح الدخول بالحجاب للفتيات
  • يفتح باب الحفل الساعة 10 مساء

 

وكانت الفنانة روبي، قد احيت حفلا غنائيا فى أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة واشعلت حماس الحضور.

يذكر أن شهد الحفل، حضور جماهيري كبير جداً، وقامت روبي، بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها من بينها أغنية "حتة تانية"، و"قلبي بلاستيك".

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وكانت الفنانة  روبي أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "قلبي بلاستيك" عبرالقناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات أغنية "قلبي بلاستيك": “مش هحب تاني ايوه تاني .. قلبي بلاستيك .. اصلوا اناني أه اذاني و طلع فستك .. خد فرحتي و حناني و دنيتي راح حب صاحبتي و طلع فستك ".


اه منك صنف خاين و بتاع حركات كل اللي اتخان معايا يعمل لايكات .. ما هو خد فرحتي و حناني و دنيتي راح حب صاحبتي و طلع فستك  .. باي باي حبيبي باي باي مش معايا في الجاي .. اغنيهالك ازاي معاها طبله و ناي".
 

روبي الفنانة روبي الساحل الشمالي Couples قلبي بلاستيك

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