عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

صدى البلد

يراهن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أكثر من ورقة رابحة لخطف النجمة العاشرة في المباراة النهائية لدوري الأبطال ضد كايزر تشيفز يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، في ظل امتلاكه كتيبة من النجوم القادرة على صناعة الفارق وقيادة فريقه لمنصات التتويج بالألقاب القارية والمحلية.
ويملك الأهلي أوراق رابحة في مختلف المراكز سواء حراسة المرمى أو قلب الدفاع أو الوسط الدفاعي أو صناعة اللعب أو الجناحين ومركز رأس الحربة، وجميعهم قادرين على تحقيق طموحات الجماهير الحمراء في حصد اللقب الإفريقي والتتويج بالنجمة العاشرة في مشوار القلعة الحمراء.

وأبرز الأوراق الرابحة:

محمد الشناوي

الشناوي هو أهم لاعبي الأهلي وقائدهم ويعتمد عليه موسيماني في دورين أحدهما فني بفضل إمكانياته العالية في حراسة المرمى والثقة التي يمنحها للخط الخلفي للنسور الحمر والآخر قيادي في مساعدة الجهاز الفني داخل غرف الملابس وفي الملعب بتوجيه اللاعبين بشكل مستمر.
بدر بانون

دائما ما يمنح بدر بانون الثقة لدفاع الأهلي بفضل إتزانه وهدوئه في التعامل مع الكرة والهجمات التي يشنها المنافسين على الفريق الأحمر، بخلاف دوره في تحضير الهجمات ومنح الاستحواذ لفريقه بتمريراته الرائعة.
ديانج

يمنح المالى أليو ديانج لاعب وسط الأهلى، فريقه القدرة على الاستحواذ والسيطرة على منطقى المناورات بفضل اجتهاده داخل الملعب ودوره في التغطية الدفاعية والتواجد في المناطق الحيوية داخل الملعب وقطع الكرات وأخيرا الاختراق من العمق لتقديم الزيادة الهجومية
محمد مجدي أفشة

لا يختلف أحد على دور محمد مجدي أفشة باعتباره ضابط إيقاع لعب الأهلي في غالبية المباريات ويتأثر الفريق الأحمر إيجابا أو سلبا وفقا لحالة أفشة في الملعب، حيث يساعد لاعبي الوسط في السيطرة والاستحواذ على الكرة ويصنع الفرص للاعبي الهجومي ويجعلهم في وضعية مع مرمى المنافسين.

محمد شريف

هو فرس رهان الأهلي وورقته رابحة يراهن عليها موسيماني والجماهير الحمراء في أن يكون له دور في حسم النجمة العاشرة، بفضل تألقه في الفترة الأخيرة وتربعه على عرش هدافي الفريق الأحمر في المسابقات الدوري ودوري الأبطال، بخلاف قدراته الهجومية المتنوع في اللعب بكلتا القدمين أو الرأس أو سرعاته العالية التي تساعده نجو التفوق على 
مهاجمي الفرق المنافسة.
على صعيد اخر يحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على التحدث مع لاعبي الفريق الأحمر خلال المحاضرات التي يعقدها الجهاز الفني لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم من أجل تحقيق الفوز على كايزر تشيفز في المباراة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وطالب عبد الحفيظ لاعبي الأهلي بضرورة التركيز الشديد واللعب بروح وشخصية الأهلي وعدم الوقوع في فخ أن فريق كايزر تشيفز لا يملك تاريخ كبير في إفريقيا، بدليل أنه نجح في الوصول للنهائي بعد إقصاء الوداد المغرب وبترو أتلتيكو الأنجولي، كما أنه يملك لاعبين قادرين على تحقيق المفاجأة.
وحث عبد الحفيظ لاعبي الأهلي على ضرورة احترام المنافس واللعب بكل جدية وضرورة تقديم كل ما لديهم من أجل اسعاد جماهير التي تنتظر التتويج باللقب الثاني على التوالي والعاشر في تاريخهم، وكتابة تاريخ لهم يضاهي الأجيال السابقة التي حققت إنجازات للنسور الحمر.
وشدد عبد الحفيظ في جلساته مع اللاعبين أن المباراة لن تكون سهلة على الأهلي بل ستكون صعبة خاصة مع التكتل الدفاعي الذي سيفرضه كايزر تشيفز الذي سيعمل ألف حساب للأهلي خلال مواجهته مع تحذير اللاعبين من هجمات الفريق الججنوب إفريقي المرتدة، والتنبيه على غياب التركيز.

ترشيحاتنا

انتهت الأزمة .. باكستر يقود كايزر تشيفز أمام الأهلي في نهائي أفريقيا

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحي وثورة يوليو

رئيس حزب الشعب الجمهوري: حياة كريمة تقضي على الهجرة العشوائية من الريف للمدن

"الصحة" تكشف موعد إجازة مراكز التطعيم بلقاح كورونا خلال عيد الأضحى

موسيماني : أعشق العمل وسط الضغوط والأهلي جاهز لحصد اللقب الأفريقي.. صور

ببطارية عملاقة.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Galaxy A03s القادم من سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

إجازة عيد الأضحى.. هذه الفئات مستثناة من الأيام الرسمية الممنوحة من الدولة

القوى العاملة: 5 أيام إجازة القطاع الخاص بمناسبة الأضحي وثورة يوليو

لموظفين القطاع الخاص.. مثلي أجر إجازة العيد في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد (فيديوجداف)

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ