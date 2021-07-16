د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

يراهن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أكثر من ورقة رابحة لخطف النجمة العاشرة في المباراة النهائية لدوري الأبطال ضد كايزر تشيفز يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، في ظل امتلاكه كتيبة من النجوم القادرة على صناعة الفارق وقيادة فريقه لمنصات التتويج بالألقاب القارية والمحلية.

ويملك الأهلي أوراق رابحة في مختلف المراكز سواء حراسة المرمى أو قلب الدفاع أو الوسط الدفاعي أو صناعة اللعب أو الجناحين ومركز رأس الحربة، وجميعهم قادرين على تحقيق طموحات الجماهير الحمراء في حصد اللقب الإفريقي والتتويج بالنجمة العاشرة في مشوار القلعة الحمراء.

وأبرز الأوراق الرابحة:

محمد الشناوي

الشناوي هو أهم لاعبي الأهلي وقائدهم ويعتمد عليه موسيماني في دورين أحدهما فني بفضل إمكانياته العالية في حراسة المرمى والثقة التي يمنحها للخط الخلفي للنسور الحمر والآخر قيادي في مساعدة الجهاز الفني داخل غرف الملابس وفي الملعب بتوجيه اللاعبين بشكل مستمر.

بدر بانون

دائما ما يمنح بدر بانون الثقة لدفاع الأهلي بفضل إتزانه وهدوئه في التعامل مع الكرة والهجمات التي يشنها المنافسين على الفريق الأحمر، بخلاف دوره في تحضير الهجمات ومنح الاستحواذ لفريقه بتمريراته الرائعة.

ديانج

يمنح المالى أليو ديانج لاعب وسط الأهلى، فريقه القدرة على الاستحواذ والسيطرة على منطقى المناورات بفضل اجتهاده داخل الملعب ودوره في التغطية الدفاعية والتواجد في المناطق الحيوية داخل الملعب وقطع الكرات وأخيرا الاختراق من العمق لتقديم الزيادة الهجومية

محمد مجدي أفشة

لا يختلف أحد على دور محمد مجدي أفشة باعتباره ضابط إيقاع لعب الأهلي في غالبية المباريات ويتأثر الفريق الأحمر إيجابا أو سلبا وفقا لحالة أفشة في الملعب، حيث يساعد لاعبي الوسط في السيطرة والاستحواذ على الكرة ويصنع الفرص للاعبي الهجومي ويجعلهم في وضعية مع مرمى المنافسين.

محمد شريف

هو فرس رهان الأهلي وورقته رابحة يراهن عليها موسيماني والجماهير الحمراء في أن يكون له دور في حسم النجمة العاشرة، بفضل تألقه في الفترة الأخيرة وتربعه على عرش هدافي الفريق الأحمر في المسابقات الدوري ودوري الأبطال، بخلاف قدراته الهجومية المتنوع في اللعب بكلتا القدمين أو الرأس أو سرعاته العالية التي تساعده نجو التفوق على

مهاجمي الفرق المنافسة.

على صعيد اخر يحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على التحدث مع لاعبي الفريق الأحمر خلال المحاضرات التي يعقدها الجهاز الفني لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم من أجل تحقيق الفوز على كايزر تشيفز في المباراة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب عبد الحفيظ لاعبي الأهلي بضرورة التركيز الشديد واللعب بروح وشخصية الأهلي وعدم الوقوع في فخ أن فريق كايزر تشيفز لا يملك تاريخ كبير في إفريقيا، بدليل أنه نجح في الوصول للنهائي بعد إقصاء الوداد المغرب وبترو أتلتيكو الأنجولي، كما أنه يملك لاعبين قادرين على تحقيق المفاجأة.

وحث عبد الحفيظ لاعبي الأهلي على ضرورة احترام المنافس واللعب بكل جدية وضرورة تقديم كل ما لديهم من أجل اسعاد جماهير التي تنتظر التتويج باللقب الثاني على التوالي والعاشر في تاريخهم، وكتابة تاريخ لهم يضاهي الأجيال السابقة التي حققت إنجازات للنسور الحمر.

وشدد عبد الحفيظ في جلساته مع اللاعبين أن المباراة لن تكون سهلة على الأهلي بل ستكون صعبة خاصة مع التكتل الدفاعي الذي سيفرضه كايزر تشيفز الذي سيعمل ألف حساب للأهلي خلال مواجهته مع تحذير اللاعبين من هجمات الفريق الججنوب إفريقي المرتدة، والتنبيه على غياب التركيز.