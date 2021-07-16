تدخل معز مسعود .. القصة الكاملة لأزمة حلا شيحة وتامر حسني

أثارت الفنانة حلا شيحة، الجدل بمهاجمتها فيديو كليب “بحبك” للفنان تامر حسني، والذي ظهرت به بشكل رومانسي في إطار فيلم “مش أنا"، ونرصد لكم القصة الكاملة من خلال التقرير التالي:

هجوم حلا شيحة

كتبت حلا شيحة عبر حسابها بموقع إنستجرام مهاجمة تامر حسنى: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا ايه .. واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليّ وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".

وأضافت حلا شيحة: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقایيس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتاكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی".

وتابعت حلا شيحة: "أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسيينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن".

وأكملت حلا شيحا: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمني أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .{إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

رد تامر حسني

رد الفنان تامر حسني علي اتهامات الفنانة حلا شيحة له بنشر فيديو كليب بحبك من فيلم مش أنا الذي يتضمن مشاهد رومانسية تجمعهما على غير رضاها.

وكتب تامر حسني قائلا: “نهاركم جميل يا أغلى الناس .. الحقيقه عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه وكان في بينا كل خير”.

للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصياً ونتناقش بيني وبينك، فا أنا مضطر أرد هنا برضو.…. أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف….. الحقيقة إني احترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها ولو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة، وبعدين الفيلم بقاله ٣ أسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس!! إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي ؟؟؟؟ منطق غريب فعلاً يا حلا".

وًتابع تامر قائلا: “ وبعدين هو مش انتي اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه !! هو مش إنتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك؟!! وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجه الأستاذة سارة وفيق بعتنالك وكنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظة تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا".

وتابع قائلاً: "إنتي للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا ولو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب إنما إنتي فجأة اختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان آفيش الفيلم أصلًا ومخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع !! وبقيتي تقفلي تليفوناتك وتكنسلي علينا كلنا وبعدين أي فيلم بيبقى ليه خطة مسبقة في الدعاية وانتي عارفاها كويس ووافقتي عليها ودا كليب رومانسي يعني معقول كنتي عايزة المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب ويطلعني بغني وبقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل؟؟!! ”.

وأنهي تامر حديثة قائلا “ أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك غير الموفقة ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا احتراماً لحجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني وعلى فكرة أنا واثق إنك عارفة إني مستاهلش منك كدا وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين”.

رسالة معز مسعود

وجه معز مسعود، رسالة لزوجته الفنانة حلا شيحة بعد تصريحاتها الأخيرة المثيرة للجدل وتبرؤها من مشاهدها الرومانسية مع الفنان تامر حسني في كليب "بحبك"، مشيرةً إلى أن هذه التصريحات من الممكن أن تعرضها للمساءلة القانونية.



وكتب معز مسعود، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام ": "‏إلى زوجتي الغالية حلا ، قادر افهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وان حياتك اتغيرت زي ما انتِ قولتي في البوست بكل احترام.

وتابع معز مسعود: “ قادر كمان افهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي و تجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي)، خصوصا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا”.

واضاف معز مسعود: “ولو كنا نعرف ان الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية.. اللي بينك وبين ربنا فيما يخص اجورك عن أعمالك السابقة مش مضطرة تقوليه لحد.. ومتشغليش بالك بأي كلام بيتقال بغير علم.. الناس مش بتاخد بالها من تفاصيل كتير أبسطها الوقت الطويل والأحداث الكبيرة اللي بتحصل في حياة اللي بيتكلموا عنهم بمنتهى الأريحية والثقة والتسرع في إصدار الأحكام”.

واوضح: "قادر افهم قصدك لما اتكلمتي عن (نوع معيّن) من المشاهد يعني نوع معيّن من الفن و (مش تعميم على الفن كله).

واكمل معز مسعود: " عاوز أفكرك يا حبيبتي إن رحلتنا هي رحلة بحث عن الحق والخير والجمال.. رحلة اعتزاز بالثقافة والهوية.. نموذج قوي لرفض التطرف على الناحيتين.. الناحية المكسوفة من هويتها وبتقلّد الغرب من غير حكمة او علم او عزة (اللي انا سميته "الانتحار الثقافي" في كلمتي في الحوار الوطني سنة ٢٠١١) والناحية التانية المسجونة في قوالب مميتة للفكر والفنون.. كل ناحية منهم فاكرة انها معاها الحقيقة المطلقة وهيفضلوا يتخانقوا إلى يوم الدين.. لحد ما يظهر ناس عندهم الشجاعة والاعتزاز بثقافاتنا وهويتنا.. وبيحملوا هم أولادنا والأجيال الجاية.. وساعتها هيكون فنّنا بيعبر بجد عننا.

و تابع معز مسعود : الشجعان زيك بس هم الي بيمشوا الرحلة بصدق وإصرار لحد ما يوصلوا.. مهما كترت المحطات.. مهما كان الألم والحيرة واللخبطة..مهما كان الهجوم والخذلان والمزايدات.. مهما كان التمن الي بيتدفع..

الشجعان زيك بس هم الي بيراجعوا نفسهم وبيعترفوا بأخطائهم ويصلحوها.. ده غير إن المشهور رحلته بتكون تحت المجهر.الشجعان زيك بس بيعيشوا بتلقائية واتساق مع النفس..

فنوننا وثقافتنا وهويتنا يقدروا يتقابلوا.. انا بدأت أعمل ده في أعمالي الفنية وفيلمي (اشتباك) افتتح في مهرجان "كان" وفيلمي القادم رايح مهرجان "ڤينيسيا" قريب.. وهنقدر ناخد أنا وانتِ خطوات أكبر وأمثل على الطريق العظيم ده اللي هتعرف قيمته الاجيال الجاية.. وتاني بقولهالك يا حبيبتي..رحلتنا واحدة."

رد مخرجة فيلم مش أنا



ونشرت سارة وفيق مخرج فيلم مش أنا ردا مطولا على منشور معز مسعود الذي شاركه مع متابعيه منذ قليل على حسابه بتطبيق انستجرام، توضح فيه بعض الحقائق حول الأزمة.

وكتبت مخرجة فيلم مش أنا عبر فيسبوك:" أستاذ معز أنا سارة وفيق مخرجة فيلم مش أنا.. قرأت بوست حضرتك اللي بتوضح فيه انك فاهم قصد حلا عن بعض اللقطات اللي كان المفروض نراعيها. . خلينا نتكلم بالحق بعد اذن حضرتك احنا نشيل مشاهد ليه و بأي حق بعد ما صورت و اخدت اجرها كامل ؟".

واستطردت سارة وفيق:" واحنا مالنا انك اتجوزتها !!!! انت اتجوزتها فنانة و بتصور الفيلم دا و دي حاجه بينك و بينها احنا مالنا و كمان بتقول كنت هتاخد اجراء ..إجراء ايه اللي تاخده انت ملكش اي حق تاخد أي إجراء المفروض تشكرنا اننا مخدناش إجراء قانوني ضد مراتك اللي امتنعت عن تسجيل صوتها لدوبلاچ الفيلم وعن تصوير افيش الفيلم اللي مدفوع فيه ملايين انت متعملش حاجه غير انك تشكرنا لأننا شيلنا كل المشاهد اللي هي ماكنتش عايزاها وممكن ابعتهالك تشوفها عشان تعرف بس ازاي انا و المنتج و الفنان تامرحسني فتحنا الفيلم و عيدنا المونتاچ تاني على حساب الفنان تامرحسني مادياً عشان يرضي حلا مع انها مشاهد من وجهة نظري طبيعية و كوميدية و رومانسية راقيه لأن دي طبيعة أفلام تامر ومع ذلك شال كل المشاهد دي و احترم وجهة نظرها".

وأوضحت مخرجة فيلم مش أنا:" فيما يخص الكليب بقي هو حضرتك كنت فين من ٢١ يوم من ساعه ما الفيلم نزل ما هو الكليب في الفيلم ومصر كلها تقريباً شافت الفيلم و محقق اعلى إيرادات كنت فين حضرتك و هي كانت فين ؟؟؟ ما هو الفيلم كله على بعضه هينزل كمان في التلفزيونات بالكليب اللي جواه و بعدين دا كليب رومانسي و المراعاه من وجهة نظرك هي ضرر من وجهة نظر الإنتاج و دي مصاريف كبيره اوي و حلا وافقت تصور برضاها و رغم كل دا كلمناها كتير مردتش علينا ولا علي رسايلنا كان لازم بخبرتك تخليها تتواصل مع شغلها و تقفل الصفحه صح مش تخليها تقاطع شغلها و تورطها كدا دا لو انت السبب في المقاطعه دي والله اعلم".

رد نقابة المهن التمثيلية

عبّر المسؤولون بنقابة المهن التمثيلية عن استيائهم الشديد باتهام الفنانين بالفسق بعد أزمة الفنانة حلا شيحة، وإتهامها لزملائها بالوسط الفني.

أصدرت النقابة بياناً بعد الأزمة تضمن الآتي: " يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عاني منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة”.

وأضافوا : “ويعلن مجلس نقابة المهن التمثيلية أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشوية الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية التطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة، كما يؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها”.

واختتموا البيان قائلين: “ويهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوی مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى"