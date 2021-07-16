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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة

الكشف علي 1101 مريض بالقافلة الطبية في المنوفية

صدى البلد

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ميت فارس التابعة لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

 

أستمرت القافلة لمدة يومان وسط قصص اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

 

أعلنت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية بأن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، الجلدية، والأنف والأذن"، حيث قامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١١٠١ مريض من أهالي القرية.

 

كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد ٨٤ حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد ١٤ حالة، وعمل الأشعة لعدد ٢٢ حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٨ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية.

 

 وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي للسيدات المترددات علي القافلة.

القافلة المنوفية مديرية الصحة القافلة الطبية محافظة المنوفية

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