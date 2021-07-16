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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف لغز مقتل طفلة ودفنها في "كوم تبن" فوق سطح منزل بالمنيا

المجني عليها الطفله
المجني عليها الطفله رؤى

تخلصت ربة منزل بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، من طفلة، بقتلها ووضعها في جوال أعلى سطح المنزل ودفنها في كميات من تبن القمح ثم ادّعت العثور على جثتها، وذلك من أجل سرقة قرطها الذهبي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز أبوقرقاص، بلاغا من أهالي إحدى القرى، بالعثور على جثة طفلة داخل جوال ملقى فوق سطح منزل.

وعلى الفور انتقل فريق بحث جنائي إلى مكان الحادث، وبالفحص تبيٌن أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تُدعى "ر. م"، ومُبلغ بتغيبها منذ 5 أيام.

كشفت تحريات أجهزة الأمن، أن المتهم بقتل الطفلة هي "ي. ع.ا" 25 عاما، ربة منزل زوجة ابن عم والد الطفلة، وأنها قتلتها لسرقة قرطها الذهبي.

وتبين أن المتهمة استدرجت "الطفلة"، إلى أعلى سطح منزلها، ثم قتلتها خنقًا، ثم استولت على قرطها الذهبي، ودفنتها وسط كميات من"التبن" أعلى سطح المنزل، في محاولة منها لإخفاء معالم الجريمة.

وقامت المتهمة بالصراخ والعويل والبكاء الهستيري لتعلن العثور على الطفلة أعلى سطح منزلها، مقتولة في ظروف غامضة.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى أن هي مرتكبة الواقعة وتم العثور على القرط الذهبي الخاص بالطفلة والحذاء الخاص بها داخل منزل المتهمة، التي إعترفت بالواقعة.

 

تم القبض على المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

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