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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة حلوان تشارك في مهرجان IEEE Helwan SB لتشجيع الطلاب نحو الابتكار

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يشارك طلاب كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان في مهرجان التكنولوجيا الذي تعقده منظمه IEEE Helwan SB   بالقرية الذكية sector B5 ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمـد الجارحي عميد الكلية، والدكتور عمر حنفى العميد الأسبق للكلية. 
 

ونوه  الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان أن فعاليات المهرجان غدا السبت  تشمل مشاركة الطلاب فى مسابقه Auxilio في مجال الروبوتات وظهور الابتكارات التي تخدم مصالح الإنسان في مجال الطب وذلك عن طريق عمل ابتكار بديل للممرضة يستطيع إعطاء المريض الدواء في المعاد المحدد بجانب تعقيم المريض وأيضا غرفته ووضع المخلفات في اماكنها ويمكن تطوير الابتكار إلى قياس ضغط الدم ومعرفة رطوبة المريض وإرسال تلك المعلومات إلي الطبيب المختص لإعطاء المريض الدواء المناسب وهو هدف المسابقة عمل ابتكارات بأشكال مختلفة لتسخير العلم في نفع البشرية وحماية الأطباء.


وتكونت Auxilio من مسارين مختلفين: 


المسار الأول وهو sessions& workshops  :وهي جلسات  تتيح للطلاب و المبتدئين  في مجال الروبوت  التعرف علي أساسيات  هذا المجال  وتزويدهم  بالمهارات  التقنية 
مثل كيفية استخدام  برنامج  solidwork وهو برنامج  يتيح لهم كيفية رسم الروبوت وبرنامج  Arduio وهو جزء يساعدهم علي برمجة الروبوت عن طريق بعض الأوامر، وأيضا   mechanism وهي آلية عمل الروبوت وكذا عن طريق ورش عمل بهدف تقديم الجانب العملي  و مساعدة  الطلاب في القيام  بأحد المشاريع في أحد مجالات الروبوت. 


المسار الثاني وهو  competition:  ويكون  المسار التاني وهو المنافسة  حيث يقوم الطلاب  بعمل فرق مختلفة للتنافس والقيام بابتكارات  تخدم  هدف المسابقة  مساعدة الإنسان في مواجهة  الفيروسات والأمراض الذي يواجها في عصرنا الحالي وإيجاد طريقة للحفاظ على العنصر البشري.


عن طريق عمل روبوت يحاكي عمل الإنسان في تقديم  الدواء للمريض وتعقيمه  ومن يتمكن من الفرق في حل هذه المهمة والحصول علي نقاط  أعلى يكون هو الفائز.

 

وقام بالإشراف على الطلاب الأستاذ ياسر الجبالى مدير رعاية الشباب بالكلية، والأستاذة مي جلال مسئول النشاط العلمي.

جامعة حلوان أحمد الجارحي ماجد نجم الابتكارات الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة IEEE Helwan SB طلاب كلية الهندسة بحلوان مهرجان التكنولوجيا

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