قصة كوميدية.. أحمد مجدى: كويتيون يتهمون مصريا بالتجسس وآخرون يدافعون عنه

وصف الإعلامي أحمد مجدى، التحقيق مع شاب مصري بالكويت بالقصة الكوميدية.

وأضاف مجدى خلال برنامج "بدون حظر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن شابا مصريا يعمل بمطعم بالكويت يدعى "محمد القاضي"، نشر صورة له بزي الجيش المصري أثناء تأدية الخدمة العسكرية.

وتابع أحمد مجدي: أن كل شباب مصر يفتخرون بتأديتهم الخدمة العسكرية، معلقا: "الغريب اللى حصل مع محمد أن أحد الأشخاص قدم ضده شكوى كيدية".

وأوضح أحمد مجدى، أن الشخص الذى شكا محمد القاضي الذى يعمل بالكويت اتهمه بالتجسس، ومتنكر في وظيفة داخل مطعم.

وأكد أحمد مجدى، أن الشرطة الكويتية سألت محمد عن طبيعة عمله، وأصحاب المطعم الذي يعمل به، أكدوا أنهم سيقاضون كلا من اتهم الشاب المصري محمد القاضي.