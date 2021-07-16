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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ العلوم الإدارية: تقليل أيام العمل لا يصلح للتطبيق في مصر

صدى البلد

قال عادل عبد الرحمن، أستاذ العلوم الإدارية، إن تقليص أيام العمل لا يصلح للتطبيق حاليا في مصر.


وأضاف عبد الرحمن خلال مع برنامج "بدون حظر" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي، أحمد مجدى، يجب تغيير ثقافة العامل المصرى، لافتا إلى أن القيادة السياسية دفعت بـ قيادات جديدة فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأشار عادل عبد الرحمن، إلى أن الجهاز الإدارى للدولة منهك بسبب كثير من المشاكل. 


مدير أكاديمية تانكيو عرب اليابانية: تقليل أيام العمل فكرة مميزة وتحتاج لتدريب العامل

تحدث الدكتور حسين الزناتى مدير أكاديمية تانكيو عرب اليابانية، أن اليابان من ضمن الدول المشهورة بساعات العمل الطويلة، وطبيعة العمل شاق، بعد الحرب.

وأضاف حسين الزناتى خلال مداخلة مع برنامج "بدون حظر" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي، أحمد مجدى، أن انتهاج اليابان ساعات العمل الطويلة تسبب في مشاكل كثيرة، منها الشيخوخة المبكرة، والإقبال على الانتحار.

وأوضح  الدكتور حسين الزناتى مدير أكاديمية تانكيو عرب اليابانية، أن المشاكل التى خلفها العمل الشاق؛ دفع اليابان إلى تجربة تقليل أيام العمل.

وأكد حسين الزناتى، أن تجربة تقليل ساعات العمل  فكرة مميزة وتحتاج لتدريب العامل.

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