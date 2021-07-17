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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد استعدادات المجزر الآلي بالبساتين.. اليوم

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

يجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بالمجزر الآلي بالبساتين لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك صباح اليوم السبت.

وكان محافظ القاهرة، أكد أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى  لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بكافة مجازر القاهرة ( الآلي ، جيركو ، السلام،  الممتاز،  طره،  حلوان )  للعمل علي مدار اليوم  اعتباراً من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة . 


وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتي انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات .

محافظ القاهرة يتفقد المجزر الآلى بالبساتين غدا


وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم التنسيق بين مديريتي الطب البيطري والصحة ومديرية التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

القاهرة اللواء خالد عبد العال عيد الأضحى المبارك مديرية الطب البيطري المجزر الآلى بالبساتين

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