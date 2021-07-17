عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح ثالثا .. أوبتا تكشف عن أصحاب أفضل متوسط تهديفى مقارنة بعدد دقائق المشاركة

صدى البلد

تواجد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، في قائمة النجوم أصحاب أفضل متوسط تهديفى مقارنة بعدد دقائق المشاركة في المواسم الخمسة الأخيرة بمسابقة الدوري الإنجليزي.

واحتل محمد صلاح المركز الثالث في قائمة اللاعبين أصحاب أفضل متوسط تهديفى في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2016-2017 حتى الآن، بمتوسط هدف كل 127.8 دقيقة مشاركة بالبريميرليج، وجاء هارى كين، نجم توتنهام هوتسبير على صدارة القائمة

وطلب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، من إدارة ناديه، التعاقد مع محترفنا المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بحسب تقارير صحفية.

 

وبحسب صحيفة “ فيخاس” الإسبانية، فأن ريال مدريد يرغب في تدعيم صفوفه هذا الصيف بعد فشل الحصول على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

 

وأشارت الصحيفة، إلي أنه برغم الأزمة المالية إلا أن النادي سيتعاقد مع صفقة كبيرة هذا الصيف، وأن كيليان مبابي هو المرشح الأول للانضمام لريال مدريد.

 

وأكدت الصحيفة أن أنشيلوتي طلب بشكل رسمي من ريال مدريد التعاقد مع صلاح حال فشل الحصول على توقيع مبابي.

 

وأضافت الصحيفة أن صلاح لم يخف رغبته سابقًا في الانضمام لأحد ناديي ريال مدريد أو برشلونة، وأنه هناك خلافات بينه وبين مدربه الألماني يورجن كلوب.

 

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم 2022-2023.

ترشيحاتنا

شاهد .. احتجاجات فى الجزائر بسبب أزمة نقص المياه

أبنيه منهارة والسيارات غارقة فى فيضانات المانيا.. فيديو

ترتيب الدوري المصري .. بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب

قرار جديد من جوجل يجبرك على استخدام واتساب.. اعرف السبب

رعاية الأحداث والأقزام .. أبرز اختصاصات لجنة التضامن بمجلس النواب

حكم صيد السمك بالطعم الحي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

٤ قرارات جديدة من الكاف قبل مباراة الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى إفريقيا

رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف في المستشفى.. شاهد كارثة تصيب عروس بسبب الرقصة الأولى|صور

لحظات مرعبة.. شاهد انهيار أرضي يبتلع المنازل بسكانها شمال ألمانيا|فيديو

أنا مش شمتان .. صدى البلد يكرم محمد رشاد عن أحدث أغانيه

تكريم أسما شريف منير في صدى البلد عن برنامج أنا وبنتي

فيديو

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ