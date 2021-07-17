ريهام سعيد برسالة شكر وعرفان للرئيس السيسي : انت المعجزه اللي ربنا كرمنا بيها

شاركت الاعلامية ريهام سعيد جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انمستجرام، رسالة شكر واجلال بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتبت: “اللي مش فاهم لازم يفهم . تكلفه ٧٠٠ مليار جنيه لتطوير قري مصر . انا بكيت والله من الفرحه ده كان حلم بعيد اوي اوي . قعدت ٢٠ سنه انزل القري دي و اسال و بعدين احنا محتاجين معجزه . والله و من قلبي وربنا يحاسبني انت المعجزه يا ريس الي ربنا كرمنا بيها . بحبك و بقدرك و بحترمك/👏👏👏👏😍😍😍”.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه.

من جانب آخر، اثيرت أزمة بين ريهام سعيد وحسن شاكوش من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والذي قالت خلال إحدى حلقاته في رمضان الماضي إن حسن شاكوش عدوها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي لابنها وابنتها لأول مرة لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، ولكنه تعامل معها بتعال كبير، على حد قولها.

وأوضحت ريهام سعيد خلال الحلقة أن حسن شاكوش رحب بدعوتها وذهب إلى الحفل بالفعل، لكنه طلب مبلغًا ماليًا كبيرًا له وللفرقة المرافقة ولكنها رفضته، وتفاوضت معه على مبلغ أقل مما طلبه.

وعلق مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن "المبلغ لم يكن مبالغا فيه كما قالت ريهام سعيد، وأنه طلب 30 ألف جنيه، لكنها أعطته 10 آلاف جنيه، وهو ما تسبب في مشكلة، على حد قوله.

