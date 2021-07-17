روبى تشعل حفل الملابس البيضاء فى الساحل الشمالى

أحيت الفنانة روبي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي فى حفل الذى اثار ضجه كبيرة قبل انطلاقه بأيام.

ولم يشهد الحفل حضور اى فتاه محجبه، بسبب الاعلان عن عدم دخول المحجبات الحفل، وهو الامر الذى نفته روبي فى بيان منذ ايام .

قدمت روبي خلال الحفل مجموعة من أهم وأشهر أغنياتها منها «ليه بيداري كده، وقلبي بلاستيك، وحتة تانية، وانت عارف ليه، وآه يا رموش».

وقد أثارت شروط الحفل غضب جمهور روبي، خاصة بسبب عدم دخول المحجبات، وارتداء التربون فقط، لترد روبي على هذه النقطة عبر حسابها بـ«إنستجرام» قائلة: «مساء الخير فيه سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون على أنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع».

وأضافت: «لا يمكن منع أي محجبة من الدخول، ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني.. شكرا».

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