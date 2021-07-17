أستاذ أمراض ذكورة يوضح الفرق بين ضعف الانتصاب وسرعة القذف.. فيديو

قال الدكتور خالد سالم، أستاذ أمراض الذكورة وعقم الرجال، إن ضعف الانتصاب ليس له فئة عمرية محددة، حيث إنه يصيب الصغار قبل الكبار، كاشفًا أنه لم يتسبب كبر السن فى ضعف الانتصاب، منوهًا أنه توجد بعض الحالات التى تطلب تدخلاً جراحياً دون تردّد، لمعالجة تلك المسألة.

وأضاف الدكتور خالد سالم، خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، أنه توجد أسباب عديدة تؤدي إلى ضعف الانتصاب، ومنها: ارتفاع نسبة مرض السكر، والتدخين والتغذية غير السليمة.

استشارى أمراض الذكورة يكشف سبب وجود ملايين الحيوانات المنوية لدى الرجل

قال الدكتور خالد سالم إن يوجد الملايين من الحيوان المنوي في الـ سم والحد الأدنى لأى رجل هو إنتاج 30 مليون حيوان منوى، فهنا يكون الرجل يضخ كما كبير جدا من الحيوانات المنوية، وذلك لأنه يوجد جزء من الحيوانات المنوية التى لها جودة العالية للوصول إلى البويضة، ولكن توجد الأخرى التي لم تكن لديها تلك الجودة، فلذلك يكون العدد كبيرا للحيوانات المنوية.

وأضاف استشارى أمراض الذكورة، خلال استضافته مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، أن طرق علاج ضعف جودة الحيوان المنوي هى البحث عن سبب تلك المشكلة عن طريق المؤشرات.

وأشار استشارى أمراض الذكورة، إلى أن مسألة الجودة يتم استشفائها بطريقة مباشرة، موضحا أنه عندما تكون تلك المؤشرات سيئة، فتكون حينها الجودة سيئة.

وتابع استشارى أمراض الذكورة، أن تلك المؤشرات تكون فى نقص العدد أو زيادة فى التشوهات أو ضعف الحركة أو تكثر المادة الجينية، لافتا إلى أن المشكلة تكون فى وجودها باطنيا.

وأكد استشارى أمراض الذكورة، أن أهم أسباب حل مشكلة ضعف الانتصاب هو تحديد المشكلة وعلاجها، ومنها نقص هرمون الذكورة ويكون علاجه برفع هذا الهرمون، أو تغيير دواء الضغط الذى يتعاطاه المريض، وتعد هذه المرحلة الأولى من إزالة أسباب ضعف الانتصاب.

وأوضح استشارى أمراض الذكورة، أن الخطوة الأخير عن طريق الدعامات وهو الحل الجراحى وهناك أربعة خيارات فى مشكلة ضعف الانتصاب وللمريض الحرية فى الاختيار، لافتا إلى أنه فى حالة إصابة المريض بضعف انتصاب أولى من الحتمى أن يركب دعامة وهو عيب خلقى ولابد فيه من التدخل الجراحى.متابعا أن الخطوة الثانية لحل مشكلة ضعف الانتصاب هو إعطائه بعض المنشطات مثل الأدوية والتى ستساعده فى حل المشكلة وفى حال فشل هذه الخطوة أيضأ يتم اللجوء لـ "الحقن المجهرى" وهى حقنة يعطيها المريض لنفسه فى العضو الذكرى.