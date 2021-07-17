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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يعرب عن تمنياته بفوز النادى الأهلى بدورى ابطال افريقيا ..شاهد

فرج عامر
فرج عامر

اعرب فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن تمنياته بتحقيق النادى الأهلى الفوز بـ بطولة دورى ابطال افريقيا ، وذلك من خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

 

وكتب فرج عامر “ تمنياتي للاهلي بالفوز ببطولة افريقيا العاشرة للاندية ابطال الدوري العام بصفتة ممثل مصر في هذا العرس الافريقي ”.

 

ويلتقي الأهلى مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم  على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب.

 

وصعد الأهلى إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي،  على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

 

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلى في مباراة السبت،  والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

 

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا

 

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى  للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلى على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، لتحديد نقاط القوة والضعف للمنافس قبل مواجهة السبت المقرر لها التاسعة مساء علي ملعب مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وشاهد بيتسو موسيمانى عشر مباريات للمنافس سواء فى دورى جنوب إفريقيا أو دورى أبطال إفريقيا. وبحسب عضو بالجهاز الفني، فإن موسيمانى لم يعرف طعم الراحة منذ انتهاء مواجهة مصر المقاصة التى حسمها الفريق الأحمر 4-1 بالدورى حتى فى رحلة المغرب، حيث ظل طوال خمس ساعات يتابع المباريات ويدون الملاحظات.

 

وشاهد موسيمانى ست مباريات لكايزر تشيفز بدورى جنوب إفريقيا مع فرق بلومفونتين سيلتيك وجلانتس وموروكا سوالوز وليوباردز وأروز دربان وتى إس جالاكسي، كما شاهد أربع مباريات بدورى أبطال إفريقيا مع سيمبا التنزانى ذهابا وإيابا والوداد البيضاوى المغربى ذهاباً وإياباً. 

الأهلى موسيمانى النادي الأهلي فرج عامر بيتسو موسيماني

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