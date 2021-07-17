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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الأفغانية: مقتل 284 مسلحا وإصابة 205 من طالبان خلال 24 ساعة

حركة طالبان
حركة طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 284 من عناصر طالبان، وإصابة 205 آخرين، في  اشتباكات وهجمات متبادلة لقوات الأمن الأفغانية في 12 إقليما بأنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء /بختار/ الأفغانية، اليوم /السبت/ - أن القوات الأمنية استهدفت عناصر طالبان في أقاليم "نانجرهار" و"خوست" وميدان "ورداك" و"قندهار" و"جوزان" و"سار إي بول" و"سمنجان" و"بلخ" و"هلمند" و"تخار" و"كابول".
 

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وأضاف البيان أنه تم تدمير كميات من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخائر والمعدات العسكرية التي كانت بحوزة عناصر طالبان، عقب الاشتباكات والمداهمات.

واكتشفت قوات الأمن الأفغانية 15 نوعا مختلفا من الألغام، تم زراعتها في مناطق مختلفة من البلاد.

أفغانستان طالبان اسلحة القوات الأمريكية اخبار العالم

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