نسبة النجاح جيدة جدًا.. آداب عين شمس تعلن عن نتائجها بعد عيد الأضحى.. إرشادات مهمة عن اختبارات القبول للالتحاق بكليات التمريض

نسبة النجاح جيدة جدا.. آداب عين شمس تعلن عن نتائجها بعد عيد الأضحى

إرشادات مهمة عن اختبارات القبول للالتحاق بكليات التمريض

طلاب آداب إعلام عين شمس ينتجون أول فيلم تسجيلي يتحدث عن النساء المعيلات في مصر



قالت الدكتورة حنان كامل وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه تم رصد جميع الدرجات لجميع الفرق.

وأكدت الدكتورة حنان كامل، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المؤشرات الأولية للنتيجة تشير إلى أن نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق جيدة جدا، منوها إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد لم تعق سير العملية التعليمية.



وجرت الامتحانات على مدار خمس فترات يوميا ، وتم عرض الجداول تباعاً علي شاشات موجودة بطرقات الكلية ، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة تفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني 20700 طالب وطالبة بأقسام الكلية المختلفة البالغ عددها 16 قسما.

كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات، موافقته على تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

ووافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

وأكدت الدكتورة سحر موسى عميدة كلية التمريض جامعة عين شمس، أن الكلية سوف تستقبل طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات طبقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت الدكتورة سحر عميدة تمريض جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لـ صدى البلد ان الكلية تجري اختبار قدرات بعد الانتهاء من ماراثون الثانوية العامة وسوف يتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة.

ويمكن للطلاب الراغبين للالتحاق بكليات التمريض عليه ان يجتاز اختبارات القدرات ومنها :

اختبار اللغة الانجليزية – المقابلة الشخصية – اختبار الإستعداد العقلي – اختبار السمات الشخصية.

ومن جانبه قال الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس أنه يشترط على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات، اجتياز اختبار القدرات ، مؤكدا علي ضرورة وجود الموهبة عند الطالب لذلك هناك الكثير من الطلاب يجدون صعوبة في تجاوزها بنجاح .

وأشار الدكتور تامر خلال تصريحاته لـ “صدى البلد” أن اختبار القدرات، هو اختبار يخوضه طلاب المرحلة الثانوية، لتقييم قدراتهم، قبل قبولهم في الجامعة،لتفادي إهدار الطاقات البشرية.

وقدم الدكتور تامر عدة نصائح تساعد الطالب على اجتياز اختبار القدرات بسهولة:

_ تحديد هدف

_ التأكد من الموهبة

3_ دورات تدريبية

4_ استشارة متخصصين في المجال المراد دخوله

5_ عدم التشتت عن الهدف

6_ تخلص من القلق والخوف لأن القلق كالكرسي الهزاز الذي لا يوصل إلى أي مكان

7_ اكتساب كافة المعلومات عن الكلية ونوع الاختبارات

8_ خوض تجارب مشابهة تماماً لاختبار القدرات والتدرب على أسئلته حتى التعود عليها

وفي سياق اخر قدم طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب قسم إعلام جامعة عين شمس، فيلم "ربان" تحت شعار لولاكي ما أكملنا الطريق كأول فيلم تسجيلي يتحدث عن النساء المعيلات في مصر.

جاء ذلك ضمن مشروعات التخرج للعام الدراسي الحالي،وحقق المركز الثاني على مستوى مشاريع إعلام عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بالجامعة، والدكتورة هبة شاهين، رئيسة قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بالجامعة.

ونالت فكرة المشروع إعجاب ودعم أ.د هبة شاهين، رئيسة القسم، وأ.سارة محمد، المشرفة على المشروع، وقدما لفريق العمل سبل الدعم الكامل حتى يتم إنجاز المشروع في وقت قياسي.

وعلقت اللجنة بعد ان تم إختياره ليكون الفيلم الافتتاحي مؤكدا ان الفكرة جديدة و تم تناولها بشكل مختلف من حيث تعدد الحالات في انماطها فعرض الفيلم المرأه المعيلة لأخواتها المتمثلة في "الحاجه فيفي عليوة " و المعيلة لأولادها و احفادها المتمثلة في "الحاجه رئيسة أحمد، واخيرا الأم المعيلة لأبناءها إعالة نفسية في ظل سفر الوالد المتمثلة في الاستاذة "نجلاء الشريف" .

كما عبرت اللجنة عن إعجابها بإسم الفيلم الذي يعبر عن الفيلم ومشيرا الي ان الفيلم بالكامل من تصميم طلاب اداب عين شمس .

وضمت لجنة تحكيم أبرز القامات التلفزيونية الدكتورة هبة شاهين رئيس قسم الإعلام ، اميرة سالم رئيس قطاع الأخبار ، فاطمة شعراوى نائب رئيس تحرير الأهرام ، المخرج أحمد عبد العليم، المخرج عمرو عابدين رئيس قناة نايل دراما.

كما أشادت اللجنة، أنه تم إنتاج أغنية خاصه للفيلم بعنوان ب ١٠٠ انسان غناء ميار محمد أحد أعضاء فريق العمل.



فريق العمل عدده ١٧ وهم : “منة الله هشام ،سارة أبوطالب،هاجر محمد ،هاجر الجنايني ،داليا خالد، داليا محمود ،ندي ابو عمر،هايدي أحمد ،هنا طارق ،ندي محمد ،ميار محمد ،هند خالد سيد ،لوجين أيهاب ،يوسف صالح،فرح ممدوح ،فاطيما محمد ،كريم احمد ،تحت إشراف هند علي”.