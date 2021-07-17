إكسسورات لافتة.. هاندا أرتشيل في إطلالة ساحرة وجذابة.. شاهد

نشرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل أنت اطرق بابي، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وجذابة.

إطلالة هاندا أرتشيل



وتألقت هاندا أرتشيل في الصورة مرتدية سلوبيت كت وشورت بالون الأبيض بقصة مميزة تناسب مع منحنبيات جسدها.





وقامت هاندا أرتشيل برفع خصلات شعرها بعمل كحكة إلى الوراء مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وهو ما أبرز رقة ملامحها.



ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري الفاتح للشفاه، مع الماسكارا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها .



هاندا أرتشيل

وأكملت هاندا أرتشيل إطلالتها بارتداء إكسسوارات لافتة؛ واختارت قرطين ناعمين وأساور وخواتم باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة بشكل كبير.



حياة هاندا أرتشيل



ولدت هاندا أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ودرست الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وشقيقتها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

مسيرة هاندا أرتشيل الفنية



واشتهرت هاندا أرتشيل بأدائها دور “سيلين”، في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك دور “حياة” في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz)، وأيضا دور “هازال” في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء، ودور “موجدة” في مسلسل حلقة.



وتعتبر هاندا ارتشيل من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة عبر إنستجرام في تركيا.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

