نائبة في المنوفية تتبرع بـ ٢٠٠ بدلة عزل لدعم أفراد منظومة الإسعاف

كرمت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب في المنوفية، الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف السابق بمناسبة ترقيته لمنصب مدير عام إدارة أقاليم الدلتا بهيئة الإسعاف، مشيدة بدروه بمرفق الإسعاف في المنوفية طيلة فترة توليه المهمة بالمحافظة.

وقدمت النائبة هناء سرور، هدية تذكارية تكريماً له على جهوده المبذولة خلال الفترة الماضية، داعية الله عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه في المنصب الجديد.

كما قدمت النائبة هناء سرور، التهنئة للدكتور محمد سعدية مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية الجديد بمناسبة توليه المنصب، مشيرة إلى إنه مثال للشباب المجتهد والمخلص، متمنية له التوفيق والسداد.

وأضافت سرور، أن الدكتور محمد سعدية كان مدير للإسعاف في السادات وتأمين الطريق الصحراوى وقت عملها وكيل وزارة الصحة بالمنوفية وعمل مدير مرفق الإسعاف بمطروح على مستوى عالى من الكفاءة، مؤكدة إنه خير خلف لخير سلف.

وقدمت النائبة هناء سرور، تبرعا لهيئة الإسعاف بالمنوفية عبارة عن 200 بدلة عزل لدعم أفراد منظومة الإسعاف بالمحافظة وتوفير مستلزمات الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.