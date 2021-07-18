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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

الأوبئة الأكثر فتكا
الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

في ظل معاناة إنجلترا من زيادة حالات الإصابة بـ فيروس كورونا، تشهد البلاد ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس نورو، وقد يزداد الأمر سوءًا مع رفع قواعد الإغلاق.

شاهد الفيديو:

ورغم أنه عادة ما يتفشى فيروس القيء والإسهال شديد العدوى في فصل الشتاء، ولكن يبدو أنه قد تحور ليتفاعل مع التجمعات وحالات التفاعل المباشر بين الأشخاص.

الفطر الأسود

قال الدكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب القصر العيني، إن الفطريات نوع من أنواع الميكروبات التي نتعايش معها في الأسطح وعلى الأكل أحيانًا، وهي في الأصل غير مضرة، ولكنها كائنات انتهازية، أي تنتظر ضعف مناعة الجسم، وتسبب أضرارا بالغة.


وتابع "بدران"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا الدويك وإيريني نجيب، ببرنامج "كونسلتو"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن الفطريات عادة لا تُصيب جسم سليم، فالفطر الأسود متواجد معنا منذ مئات السنين، وفي حال ضعف المناعة يصيب الجسم، ويؤدي إلى العديد من الأضرار، ويصيب مرضى السكر المتقدم أو مرضى الأورام الذين لديهم ضعف مناعة بصورة كبيرة.


ولفت إلى أن فيروس كورونا يضعف مناعة الجسم، خلاف أن بعض علاجات كورونا قد تساهم في  ضعف الجهاز المناعي، ولذلك هناك ضرورة لمتابعة مع الطبيب المختص حال الإصابة بفيروس كورونا.


أكدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا وقوع ما يقرب من 3 أضعاف تفشي فيروس نورو الجديد خلال الأسابيع الخمسة الماضية مما كان متوقعًا في المعتاد خلال هذا الوقت من العام.


تم ربط الحالات في الغالب بالحضانات ومرافق رعاية الأطفال حتى الآن ولكن كان هناك ارتفاع في جميع الفئات العمرية.
وحذر مسئولو الصحة في إنجلترا "أنه من المحتمل أن تظهر زيادات غير عادية خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع رفع القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد".

الفطر الأصفر

عدوى الفطريات الصفراء هي نوع جديد من العدوى الفطرية التي تتصدر الأخبار حول العالم، بعد الفطريات السوداء والبيضاء، ومن المعروف أن مضاعفات ما بعد COVID أكثر تهديدًا للحياة من العدوى الفطرية الأخيرين .
ومن المعروف أن الفطر الأصفر ناتج عن قلة النظافة، كما يقول الخبراء إنه من المعروف بشكل أساسي أنه يؤثر على المرضى الذين يخضعون للعلاج أو يتعافون من COVID-19.

فيروس "هانتا" القاتل

عرضت قناه الحدث العربية فيديو يؤكد علي وجود  فيروس جديد  في ولاية ميشيغان الأمريكية حيث أنها سجلت أولي حالات الإصابة بالفيروس الجديد ويسمي فيروس " هانتا " القاتل .

وأضاف الفيديو أن فيروس " هانتا " هو مرض تنفسي مصدره الفئران ، ويصيب البشر من خلال ملامسة القوارض المصابة ، حيث أن الفيروس يقتل 40 % من مصابية .


واوضح الفيديو أن أعراض الإصابة بهذا الفيروس تظهر من أسبوع ألي ثمانية أسابيع ومن أعراضه الأعياء والحمي والصداع والغثيان  ، يتم تشخيصه من خلال تحليل  دم المصاب .


ولمزيد من التفاصيل حول الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا" شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:

فيروس فيروس كورونا فيروس نورو الفطر الأسود الفطر الأصفر

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