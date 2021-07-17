أمل عبد الحميد تشارك في ندوة كتاب الأزياء الشعبية بثقافة دكرنس

تشارك أمل عبد الحميد المتخصصة في موضة الملابس، في ندوة تاريخ الأزياء الشعبية، بقصر ثقافة دكرنس الاسبوع المقبل، وتتحدث عن كتاب «الأزياء الشعبية» للكاتب سعد الخادم، والصادر عن دار المعارف منذ أكثر من ٢٠ عاما، والذي يكشف تاريخ الأزياء من العصور القديمة حتى الحديثة.



وتتحدث عبدالحميد في الورشة التي يشارك فيها العديد رواد بيت الثقافة، عن الملابس التراثية التي تتميز بها بعض المناطق في مصر مثل حلايب وشلاتين والوادي الجديد، وغيرها من المحافظات، لافته إلى أنه لابد من الحفاظ على تلك النوعية من الملابس التراثية والتي من الممكن أن تتواكب مع الموضة مع بعض التعديلات البسيطة.



وتتناول أمل عبد الحميد في الندوة تشابه الأزياء في الوطن العربي، والمصادر التاريخية لها ظل صيحات الموضة التي تشهدها الفتيات في الأزمنة الحالية، مطالبة بالحفاظ على التراث الشعبي من الملابس.

وأوضحت أن كتاب الأزياء الشعبية، يناقش الفرق بين الأزياء الشعبية، والأزياء الفاخرة مع الموازنة بين طبيعة أسواق هذه أو تلك بين الأمس واليوم، لافته إلى أنه في الأزمنة السابقة كانت تتأثر الأزياء الأوروبية بالعربية منذ العصور الوسطى.

وأكدت على أن العرب سبقوا الشعوب الأوروبية في العصور الوسطى المبكرة في ترجمة ذخائر العلوم والفنون التي أنتجتها الحضارات القديمة.