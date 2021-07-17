رئيس جامعة الدلتا يفتتح نادي العلوم والتكنولوجيا

افتتح الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، نادي العلوم والتكنولوجيا بحضور الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور أحمد الجيوشى، الدكتور عبد الله جلال، الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية للتدريب والخدمات، الدكتور السيد العجوز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومجموعة من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأشاد رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بمشروعات الطلاب العملية والمستوي العلمى لهم، وأكد أن استراتيجية مصر ومشروعاتها التعليمية تستهدف خلق نظام تعليمي يتماشي مع متطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة من خلال جامعات ذكية تعتمد على أحدث التطورات التكنولوجية، وأن إدارة الجامعة حريصة علي تحفيز الطلاب للارتقاء بمستوي مشروعاتهم الطلابية والتي تتيح لهم اطلاق افكارهم الإبداعية ودعم المبدعين في مختلف المجالات.

فيما أكد الدكتور محمود سالم عميد عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية، إنه سيتم دعوة الطلاب لمواصلة مشروعاتهم وتطويرها خلال الإجازة الصيفية مع وجود مشرفين لتحفيز روح الابداع والابتكار لدي الطلاب وصقل أفكارهم ومهاراتهم ليتم توطين التكنولوجيا وانتاج بحوث ذات صبغة تطبيقية يستفيد منها المجتمع.

الأعلى للجامعات: 70% الحد الأدنى بتنسيق الدبلومات واستثناء 50 طالبًا من التوزيع الجغرافي

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن قواعد التنسيق لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات بالعام الجديد 2021 – 2022، والتي ستسير وفق قواعد العام الماضي دون تغيير، بحيث يتم استثناء 50 طالبًا من الأوائل من التوزيع الجغرافي للتنسيق أسوة بطلاب الثانوية العامة الذين سيتم استثناء 500 طالب من كل شعبة من التوزيع الجغرافي أيضا.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الدوري، إنه سيتم السماح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية( نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

بينما أوضح المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم السماح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75% على الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة باقي الشروط للتمريض بالجامعات الحكومية على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة باقي الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض.

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