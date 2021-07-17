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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفيفا يدرس إجراء 5 تعديلات غريبة على قوانين كرة القدم.. تفاصيل

صدى البلد

ذكرت صحيفة موندو ديبرتيفو الإسبانية، اليوم السبت، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" يعمل على إجراء بعض التعديلات في اللعبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعديلات تتضمن أن يكون الشوط من 30 دقيقة بدلًا من 45 دقيقة وأن وقت المباراة يتوقف عندما يتوقف اللعب


واقترح الفيفا إمكانية إجراء تبديلات لا محدودة، وأن تُلعب رميات التماس بالقدم وليس اليد، وأن يتم ايقاف من يحصل على بطاقة صفراء لمدة ٥ دقائق.

وأكدت الصحيفة أنه يتم استخدام هذا النظام الجديد حاليًا في مسابقة للشباب تسمى 'كأس مستقبل كرة القدم' من أجل تقييم التجربة.
 

يذكر أن بطولة كأس العالم للمنتخبات ستُقام بمشاركة ٤٨ منتخبًا ابتداءً من نسخة عام ٢٠٢٦

الفيفا تعديلات قوانين كرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم

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