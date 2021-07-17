كيفية اختيار الأضحية الصحية والخالية من الأمراض

قال الدكتور نبيل ياسين، أستاذ ورئيس قسم صحة الأغذية بكلية طب البيطري جامعة القاهرة، إن الأضحية تُعد من شعائر الإسلام كما قال الله تعالى في سورة الكوثر "فصلي لربك وأنحر"، وهي ما يذبحه المسلم من البقر والغنم والإبل في أيام النحر تقرباً إلى الله، مشيرًا إلى أن هناك عدة شروط يجب توافرها في الأضحية تتعلق بنوع الحيوانات التي يمكن التضحية بها، وأن تكون الأضحية من الأنعام، مثل الإبل أو البقر أو الغنم، فلا يصحّ التضحية بغيرها من أنواع الحيوانات والطيور.

وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المٌذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الأضحية يجب أن تبلغ السن الذي حدده الشرع، فيشترط في الإبل أن تُكمل الخمس سنوات فصاعد، والأبقار فيشترط أن تُكمل سنتين فصاعد، في حين أن الماعز يجب أن تُكمل سنة واحدة وتدخل في الثانية، وفي الضأن أن تتم ستة أشهر وأن تدخل في الشهر السابع.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم صحة الأغذية أن الأضحية لا بد وأن تكون سليمة وأن تتصف بخلوّها من الإصابة بعيب في اللحم والشحم، كالمرض الواضح والعرج والعمى ولا مكسورة القرن ولا ساقطة الأسنان ولا هزيلة ولا مقطوعة الذنب ولا منتنة الفم.

قبل الذبح وبعده.. كيفية التأكد من صحة اللحمة في العيد

قال الدكتور نبيل ياسين، أستاذ ورئيس قسم صحة الأغذية بكلية طب البيطري جامعة القاهرة، إنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتساءل الكثير عن كيفية اختيار أضحية سليمة خالية من الأمراض وتصلح للذبح ومن شروط اختيارها عدم جواز الأضحية المريضة بأي نوع من الأمراض خاصة المرض المنتشر حالياً وهو الجلد العقدي.

وأضاف "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المٌذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن العمر الملائم لذبح ذكور الأغنام من 1 - 2 سنة، وأفضلها عند عمر 12 شهرا، أما العمر الملائم من البقر ما أتم سنتين ويجوز التضحية بالعجول المعلوفة وهي دون السنتين إذا كان وزنها يساوي وزن عجل رعوي أتم سنتين.

وتابع: "يجب أن يكون دهن الذبيحة أبيض ولحمها أحمر زاهياً ورائحته طيبة، وأن يكون الكبد خالية من الحويصلات ومن الدمامل، كما أنه لا يجب أن تكون اللحمة رخوة بل يجب أن تكون متماسكة فإذا ضغطنا عليها لا تترك أصابعنا أثراً غائراً بل تعود إلى طبيعتها".

وأشار إلى أنه يجب ترك لحم الذبيحة في مكان به هواء متجدد عدة ساعات ثم توضع في الثلاجة حتى تتشمع وتزيد درجة الوسط الحامضي بها والذي يعمل كحافظ طبيعي من البكتيريا ويزيد من طراوة أنسجة اللحوم، لافتًا إلى أنه لا بد من حفظ اللحوم في الفريزر في أكياس لا تزيد وزنها عن كيلو ولا توضع الأكياس فوق بعضها بل تترك مسافات بينها حتى يصل التبريد لكل الأكياس ولا يتعفن اللحم.



