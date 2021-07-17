صفر إصابات ووفيات.. سر تراجع فيروس كورونا في مصر

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن صفر وفيات أدق من صفر إصابات، لفيروس كورونا، ومن الصعب التنبؤ بوقت حدوثها، مضيفا أن تراجع الإصابات والوفيات بسبب الجاهزية الصحية.

صفر إصابات ووفيات



وأكد عنان، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الموجة الثالثة من فيروس علي مشارف الانتهاء، في يوليو، مضيفا أن الإصابة ستكون خفيفة وطفيفة ولا تدل على الانتشار.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن السيطرة على الوباء بجاهزية النظام الصحي من خلال أجهزة العناية المركزة وتوفير أجهزة تنفس صناعي والأدوية اللازمة، وإرسالها للعزل المنزلي بالإضافة إلى استعداد المستشفيات الميدانية.

وقال مصدر وزير الصحة، إنه منذ أسبوع وهناك محافظات تسجل صفر إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وفي محافظات أخري صفر وفيات وإصابات منذ أسبوع.

وأضاف، أن الدولة المصرية تسارع الزمن من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين، وبنهاية شهر 9 وأول شهر 10 نتوقع أن تأتى موجة جديدة وهدفنا أن نحمى أكبر عدد من المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 222315 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 77 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 283567 من ضمنهم 222315 حالة تم شفاؤها، و 16431 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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