نبيل الحلفاوي يهنئ الجهاز الفني واللاعبين وجماهير الأهلي بالعاشرة

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي النادي الأهلي بحصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما حقق فوزا كبيرًا على كايزر تشيفز الجنوب افريقي، بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب، في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكتب الحلفاوي عبر حسابه علي موقع "تويتر": "‏‏ألف مبروك يا بيبو. تستحق كل البطولات، مبروك لكل لاعب ولكل مشجع ولكل مصري، مبروك يا موس لك ولجهازك. تستاهل كل خير والله."

وافتتح الاهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

وأضاف الاهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

ونجح الاهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .

بدأ الأهلي متراجعا في أول دقيقة أمام ضغط لاعبي كايزر .

وجاءت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح كايزر تشيفز شتتها دفاع الأهلي بنجاح فى الدقيقة 2 .

وتلقى عمرو السولية عرضية رائعة من علي معلول مررها برأسية ولكن خروج ممتاز من حارس مرمى كايز تشيفز فى الدقيقة 3 .

وواصل الأهلي نتفيذ العرضيات فى الدقيقة 4 عن طريق علي معلول ولكن شتتها دفاع كايزر تشفز بنجاح فى الدقيقة 4 .

وتلقي باركر قائد فريق كايزر إارا بعد تدخل عنيف علي أيمن اشرف في الدقيقة 8 .

وباغت سمير نوركوفيتش كرة قوية خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 16 تصدي لها محمد الشناوي ببراعة .



وتلقي أيمن أشرف بطاقة الصفراء بعد تدخل قوي علي سمير نوركوفيتش فى الدقيقة 21 .

وجاءت كرة عرضية من أكرم توفيق من الطرف الأيمن شتتها دفاع كايزر تشيفز لتصل إلى عمرو السولية على حدود منطقة الجزاء، مررها إلى أفشة سددها من لمسة واحدة بعيدة عن القائم الأيمن فى الدقيقة 24 .

بطاقة حمراء على لاعب كايزر تشيفز بعد تدخل قوي على أكرم توفيق لاعب الأهلي فى الدقيقة 45 .

وأجري موسيماني أول تغييراته بخروج أيمن أشرف ودخول ياسر إبراهيم بدلا منه فى الدقيقة 46 .

وفي الدقيقة 48 ، جاءت كرة عرضية من علي معلول من الطرف الأيسر تصل إلى حسين الشحات الذي راوغ المدافع، ومن ثم سدد كرة ارتطمت بدفاع كايزر تشيفز.

وجاء هدف الاهلي فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .